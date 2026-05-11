Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260511/v-tbilisi-proshel-festival-molodogo-vina---foto-298576758.html
В Тбилиси прошел Фестиваль молодого вина – фото
В Тбилиси прошел Фестиваль молодого вина – фото
Sputnik Грузия
В столице Грузии в 17-й раз прошел Фестиваль молодого вина 11.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-11T19:43+0400
2026-05-11T21:46+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
вино и виноделие грузии
грузинское вино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0b/298566283_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_7f0f28361b85c7851fa54cff96784543.jpg
Мероприятие уже по традиции прошло в парке Мтацминда.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0b/298566283_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_a2caaccff6f9378da7c9899be1853ef9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, фото

В Тбилиси прошел Фестиваль молодого вина – фото

19:43 11.05.2026 (обновлено: 21:46 11.05.2026)
Подписаться
В столице Грузии в 17-й раз прошел Фестиваль молодого вина
Мероприятие уже по традиции прошло в парке Мтацминда.
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль молодого грузинского вина состоялся в парке Мтацминда в 17 раз.

Фестиваль молодого грузинского вина состоялся в парке Мтацминда в 17 раз. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль молодого грузинского вина состоялся в парке Мтацминда в 17 раз.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут была представлена продукция различных грузинских компаний и винных погребов.

Тут была представлена продукция различных грузинских компаний и винных погребов. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут была представлена продукция различных грузинских компаний и винных погребов.

© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие посетили тысячи жителей Грузии и гостей грузинской столицы.

Мероприятие посетили тысячи жителей Грузии и гостей грузинской столицы. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Мероприятие посетили тысячи жителей Грузии и гостей грузинской столицы.

© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль молодого грузинского вина с каждым годом пользуется все большей популярностью.

Фестиваль молодого грузинского вина с каждым годом пользуется все большей популярностью. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль молодого грузинского вина с каждым годом пользуется все большей популярностью.

© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль по традиции проходит под открытым небом.

Фестиваль по традиции проходит под открытым небом. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль по традиции проходит под открытым небом.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый посетитель фестиваля мог тут найти себе вино по вкусу.

Каждый посетитель фестиваля мог тут найти себе вино по вкусу. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый посетитель фестиваля мог тут найти себе вино по вкусу.

© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале была организована выставка-продажа.

На фестивале была организована выставка-продажа. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

На фестивале была организована выставка-продажа.

© photo: Sputnik / Stringer

Вино можно было дегустировать, а можно было и приобрести у производителей.

Вино можно было дегустировать, а можно было и приобрести у производителей. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Вино можно было дегустировать, а можно было и приобрести у производителей.

© photo: Sputnik / Stringer

Хорошее настроение среди гостей фестиваля поддерживала музыка. На сцене в парке целый день выступали музыканты.

Хорошее настроение среди гостей фестиваля поддерживала музыка. На сцене в парке целый день выступали музыканты. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Хорошее настроение среди гостей фестиваля поддерживала музыка. На сцене в парке целый день выступали музыканты.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди веселились и развлекались у сцены.

Люди веселились и развлекались у сцены. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Люди веселились и развлекались у сцены.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди посетителей фестиваля были как жители Грузии, так и туристы.

Среди посетителей фестиваля были как жители Грузии, так и туристы. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Среди посетителей фестиваля были как жители Грузии, так и туристы.

© photo: Sputnik / Stringer

При этом сложно сказать, кого было больше – туристов или жителей Тбилиси.

При этом сложно сказать, кого было больше – туристов или жителей Тбилиси. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

При этом сложно сказать, кого было больше – туристов или жителей Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году Фестиваль молодого грузинского вина носил имя своего основателя, писателя Малхаза Харбедия.

В этом году Фестиваль молодого грузинского вина носил имя своего основателя, писателя Малхаза Харбедия. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году Фестиваль молодого грузинского вина носил имя своего основателя, писателя Малхаза Харбедия.

© photo: Sputnik / Stringer

Молодое вино – это вино, которое поступает в продажу или употребляется практически сразу после завершения ферментации.

Молодое вино – это вино, которое поступает в продажу или употребляется практически сразу после завершения ферментации. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Молодое вино – это вино, которое поступает в продажу или употребляется практически сразу после завершения ферментации.

© photo: Sputnik / Stringer

С каждым годом фестиваль посещает все большее число гостей.

С каждым годом фестиваль посещает все большее число гостей. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

С каждым годом фестиваль посещает все большее число гостей.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0