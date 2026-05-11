В Тбилиси прошел Фестиваль молодого вина – фото
Фестиваль молодого грузинского вина состоялся в парке Мтацминда в 17 раз.
Фестиваль молодого грузинского вина состоялся в парке Мтацминда в 17 раз.
Тут была представлена продукция различных грузинских компаний и винных погребов.
Тут была представлена продукция различных грузинских компаний и винных погребов.
Мероприятие посетили тысячи жителей Грузии и гостей грузинской столицы.
Мероприятие посетили тысячи жителей Грузии и гостей грузинской столицы.
Фестиваль молодого грузинского вина с каждым годом пользуется все большей популярностью.
Фестиваль молодого грузинского вина с каждым годом пользуется все большей популярностью.
Фестиваль по традиции проходит под открытым небом.
Фестиваль по традиции проходит под открытым небом.
Каждый посетитель фестиваля мог тут найти себе вино по вкусу.
Каждый посетитель фестиваля мог тут найти себе вино по вкусу.
На фестивале была организована выставка-продажа.
На фестивале была организована выставка-продажа.
Вино можно было дегустировать, а можно было и приобрести у производителей.
Вино можно было дегустировать, а можно было и приобрести у производителей.
Хорошее настроение среди гостей фестиваля поддерживала музыка. На сцене в парке целый день выступали музыканты.
Хорошее настроение среди гостей фестиваля поддерживала музыка. На сцене в парке целый день выступали музыканты.
Люди веселились и развлекались у сцены.
Люди веселились и развлекались у сцены.
Среди посетителей фестиваля были как жители Грузии, так и туристы.
Среди посетителей фестиваля были как жители Грузии, так и туристы.
При этом сложно сказать, кого было больше – туристов или жителей Тбилиси.
При этом сложно сказать, кого было больше – туристов или жителей Тбилиси.
В этом году Фестиваль молодого грузинского вина носил имя своего основателя, писателя Малхаза Харбедия.
В этом году Фестиваль молодого грузинского вина носил имя своего основателя, писателя Малхаза Харбедия.
Молодое вино – это вино, которое поступает в продажу или употребляется практически сразу после завершения ферментации.
Молодое вино – это вино, которое поступает в продажу или употребляется практически сразу после завершения ферментации.
С каждым годом фестиваль посещает все большее число гостей.
С каждым годом фестиваль посещает все большее число гостей.