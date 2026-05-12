https://sputnik-georgia.ru/20260512/eks-kapitan-sbornoy-gruzii-po-regbi-diskvalifitsirovan-na-11-let-298606576.html

Экс-капитан сборной Грузии по регби дисквалифицирован на 11 лет

Экс-капитан сборной Грузии по регби дисквалифицирован на 11 лет

Sputnik Грузия

Бывший главный врач грузинской сборной Нуца Шаматава получила девятилетнюю дисквалификацию 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T19:23+0400

2026-05-12T19:23+0400

2026-05-12T21:07+0400

спорт

грузия

новости

мераб шарикадзе

регби

допинг

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/06/251091142_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2ffd40dba5e9560df2d829094acb620f.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Бывший капитан грузинской сборной по регби Мераб Шарикадзе дисквалифицирован на 11 лет за участие в секретной схеме, помогавшей игрокам национальной сборной подменивать образцы на допинг-тестах, сообщают СМИ со ссылкой на Международную федерацию регби. Ранее в интервью Мераб Шарикадзе рассказал, что другие игроки попросили его предоставить образец мочи, который затем использовали, и он согласился на это, не подумав о возможных последствиях. Кроме того, бывший главный врач грузинской сборной Нуца Шаматава получила девятилетнюю дисквалификацию. Расследование под названием "Операция Обсидиан" (Operation Obsidian), начатое в 2023 году, установило, что некоторые игроки использовали подмену образцов мочи во время допинг-контроля – запрещенный метод, предусмотренный антидопинговым кодексом. Следствие выявило как минимум пять случаев подмены образцов. Шарикадзе – 32 года. Он провел более 100 матчей за сборную Грузии. На сегодняшний день он выступает в смешанных единоборствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, мераб шарикадзе, регби, допинг