https://sputnik-georgia.ru/20260512/eks-kapitan-sbornoy-gruzii-po-regbi-diskvalifitsirovan-na-11-let-298606576.html
Экс-капитан сборной Грузии по регби дисквалифицирован на 11 лет
Экс-капитан сборной Грузии по регби дисквалифицирован на 11 лет
Sputnik Грузия
Бывший главный врач грузинской сборной Нуца Шаматава получила девятилетнюю дисквалификацию 12.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-12T19:23+0400
2026-05-12T19:23+0400
2026-05-12T21:07+0400
спорт
грузия
новости
мераб шарикадзе
регби
допинг
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/06/251091142_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2ffd40dba5e9560df2d829094acb620f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Бывший капитан грузинской сборной по регби Мераб Шарикадзе дисквалифицирован на 11 лет за участие в секретной схеме, помогавшей игрокам национальной сборной подменивать образцы на допинг-тестах, сообщают СМИ со ссылкой на Международную федерацию регби. Ранее в интервью Мераб Шарикадзе рассказал, что другие игроки попросили его предоставить образец мочи, который затем использовали, и он согласился на это, не подумав о возможных последствиях. Кроме того, бывший главный врач грузинской сборной Нуца Шаматава получила девятилетнюю дисквалификацию. Расследование под названием "Операция Обсидиан" (Operation Obsidian), начатое в 2023 году, установило, что некоторые игроки использовали подмену образцов мочи во время допинг-контроля – запрещенный метод, предусмотренный антидопинговым кодексом. Следствие выявило как минимум пять случаев подмены образцов. Шарикадзе – 32 года. Он провел более 100 матчей за сборную Грузии. На сегодняшний день он выступает в смешанных единоборствах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/06/251091142_216:0:2036:1365_1920x0_80_0_0_978a34ac6bcd3d01b3c0f2388290da05.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, мераб шарикадзе, регби, допинг
спорт, грузия, новости, мераб шарикадзе, регби, допинг
Экс-капитан сборной Грузии по регби дисквалифицирован на 11 лет
19:23 12.05.2026 (обновлено: 21:07 12.05.2026)
Бывший главный врач грузинской сборной Нуца Шаматава получила девятилетнюю дисквалификацию
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Бывший капитан грузинской сборной по регби Мераб Шарикадзе дисквалифицирован на 11 лет за участие в секретной схеме, помогавшей игрокам национальной сборной подменивать образцы на допинг-тестах, сообщают СМИ со ссылкой на Международную федерацию регби.
Ранее в интервью Мераб Шарикадзе рассказал, что другие игроки попросили его предоставить образец мочи, который затем использовали, и он согласился на это, не подумав о возможных последствиях.
По данным BBC, дисквалификацию получили еще несколько игроков. Георгий Чкоидзе получил шестилетнюю дисквалификацию, Лаша Хмаладзе, Отар Лашхи и Мириан Модебадзе – по три года, а Лаша Ломидзе – девять месяцев.
Кроме того, бывший главный врач грузинской сборной Нуца Шаматава получила девятилетнюю дисквалификацию.
Расследование под названием "Операция Обсидиан" (Operation Obsidian), начатое в 2023 году, установило, что некоторые игроки использовали подмену образцов мочи во время допинг-контроля – запрещенный метод, предусмотренный антидопинговым кодексом. Следствие выявило как минимум пять случаев подмены образцов.
Шарикадзе – 32 года. Он провел более 100 матчей за сборную Грузии. На сегодняшний день он выступает в смешанных единоборствах.