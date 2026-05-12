https://sputnik-georgia.ru/20260512/esche-odin-kommercheskiy-bank-gruzii-stal-sistemnym-298606984.html

Еще один коммерческий банк Грузии стал системным

Еще один коммерческий банк Грузии стал системным

Sputnik Грузия

Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T23:31+0400

2026-05-12T23:31+0400

2026-05-12T23:31+0400

экономика

грузия

новости

hualing group

liberty bank

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268016253_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_5a7067cf2e5f478b7fb16c0e1a6116be.jpg

ТБИЛИСИ,12 мая — Sputnik. Коммерческий банк Basisbank, принадлежащий китайской компании Hualing Group, получил статус системно значимого банка, говорится в приказе президента Национального банка Грузии. Basisbank стал четвертым системно значимым банком в Грузии. В январе 2023 года статус системного значимого банка получили TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank. Для этих банков установлен системный буфер исходя из критериев системного значения, в число которых входят объем депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов, а также инвестиции в капитал.Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже она увеличила свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари. В 2026 году стало известно, что банк приобрел 95,99% доли Liberty Bank. Согласно информации, опубликованной на странице банка, на данном этапе оба банка продолжают работать в обычном режиме и независимо друг от друга. Все сервисы, продукты и каналы для клиентов работают бесперебойно, обслуживание продолжается в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, hualing group, liberty bank, национальный банк грузии