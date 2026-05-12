Еще один коммерческий банк Грузии стал системным
Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы 12.05.2026
ТБИЛИСИ,12 мая — Sputnik. Коммерческий банк Basisbank, принадлежащий китайской компании Hualing Group, получил статус системно значимого банка, говорится в приказе президента Национального банка Грузии.
Basisbank стал четвертым системно значимым банком в Грузии. В январе 2023 года статус системного значимого банка получили TBC Bank, "Банк Грузии" и Liberty Bank.
Для этих банков установлен системный буфер исходя из критериев системного значения, в число которых входят объем депозитов клиентов, доход банков, активы межбанковской системы, число филиалов, депозитариев и плательщиков кредитов, а также инвестиции в капитал.
Системно значимые банки – важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжелые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями.
Basisbank был основан в 1993 году. В 2012-м 90% акций банка приобрела компания Hualing Group, позже она увеличила свою долю до 92,3%. Активы банка на 31 декабря 2022 года составляли 1,9 миллиарда лари.
В 2026 году стало известно, что банк приобрел 95,99% доли Liberty Bank.
Согласно информации, опубликованной на странице банка, на данном этапе оба банка продолжают работать в обычном режиме и независимо друг от друга.
Все сервисы, продукты и каналы для клиентов работают бесперебойно, обслуживание продолжается в обычном режиме.