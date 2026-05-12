https://sputnik-georgia.ru/20260512/glava-sektsii-interesov-rossii-v-gruzii-pozdravil-shio-iii-s-intronizatsiey-298607822.html
Глава Секции интересов России в Грузии поздравил Шио III с интронизацией
Глава Секции интересов России в Грузии поздравил Шио III с интронизацией
Sputnik Грузия
Патриаршее служение Шио III будет способствовать укреплению традиционно доверительных связей между сестринскими Церквями России и Грузии, говорится в... 12.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-12T22:22+0400
2026-05-12T22:22+0400
2026-05-12T22:22+0400
грузия
россия
грузинская православная церковь
католикос-патриарх всея грузии шио iii
секция интересов россии при посольстве швейцарии
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23430/50/234305026_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_6d9530489726267e58b1ce365c7845a1.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В России с большим воодушевлением приветствуют избрание Католикосом-Патриархом такого многоопытного архиерея как Шио, говорится в поздравлении главы Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрия Олисова. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Накануне Священный синод Грузинской православной церкви избрал Местоблюстителя Патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея. Глава секции интересов выразил надежду, что патриаршее служение Шио III также будет способствовать укреплению традиционно доверительных связей между сестринскими Церквями России и Грузии. В поздравлении отмечено, что церковь обрела достойного продолжателя дел Илии II. "В Вашем лице прославленная 1700-летняя Церковь Иверии, удела Пресвятой Богородицы, обрела нового Предстоятеля и достойного продолжателя трудов приснопамятного Святейшего и Блаженнейшего Илии II", – говорится в поздравлении. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23430/50/234305026_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_6b3a0e720f2712dd96b7462e51b8ea9a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, россия, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii, секция интересов россии при посольстве швейцарии, грузино-российские отношения
грузия, россия, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii, секция интересов россии при посольстве швейцарии, грузино-российские отношения
Глава Секции интересов России в Грузии поздравил Шио III с интронизацией
Патриаршее служение Шио III будет способствовать укреплению традиционно доверительных связей между сестринскими Церквями России и Грузии, говорится в поздравлении
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В России с большим воодушевлением приветствуют избрание Католикосом-Патриархом такого многоопытного архиерея как Шио, говорится в поздравлении главы Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрия Олисова.
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Накануне Священный синод Грузинской православной церкви избрал Местоблюстителя Патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея.
"В России с большим воодушевлением встретили известие об избрании такого многоопытного архиерея, известного своей отеческой мудростью и бескомпромиссной приверженностью каноническим устоям вселенского Православия", – говорится в поздравлении.
Глава секции интересов выразил надежду, что патриаршее служение Шио III также будет способствовать укреплению традиционно доверительных связей между сестринскими Церквями России и Грузии.
В поздравлении отмечено, что церковь обрела достойного продолжателя дел Илии II.
"В Вашем лице прославленная 1700-летняя Церковь Иверии, удела Пресвятой Богородицы, обрела нового Предстоятеля и достойного продолжателя трудов приснопамятного Святейшего и Блаженнейшего Илии II", – говорится в поздравлении.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.