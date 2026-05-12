https://sputnik-georgia.ru/20260512/gruziya-padaet-i-vnov-podnimaetsya-pervaya-propoved-katolikosa-patriarkha-shio-iii-298588258.html
Грузия падает и вновь поднимается: первая проповедь Католикоса-Патриарха Шио III
Грузия падает и вновь поднимается: первая проповедь Католикоса-Патриарха Шио III
Sputnik Грузия
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол – интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета 12.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-12T15:17+0400
2026-05-12T15:17+0400
2026-05-12T15:46+0400
грузия
новости
общество
религия
грузинская православная церковь
католикос-патриарх всея грузии шио iii
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0c/298581550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5bd0357363b14ee892f80e2ad17f077.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия на протяжении веков падает и вновь поднимается на ноги, распадается на части и вновь объединяется, сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время своей первой проповеди в соборе Светицховели. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Накануне Священный синод Грузинской православной церкви избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея. По словам нового патриарха, он надеется на помощь Пресвятой Троицы в служении грузинскому народу и Грузии. "Я полностью вверяю себя Пресвятой Троице, ибо бремя этого креста невозможно нести человеку без помощи Божией. Но слова Господа утешают и ободряют меня: Не оставлю тебя и не покину тебя", – сказал Шио III. Католикос-Патриарх также напомнил, что более двух тысяч лет назад святой апостол Андрей Первозванный, по благословению Пресвятой Богородицы, прибыл в Грузию, чтобы принести народу свет христианской веры. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0c/298581550_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4980817f0b254de4f5ccb52cf6938065.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, религия , грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii
грузия, новости, общество, религия , грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii
Грузия падает и вновь поднимается: первая проповедь Католикоса-Патриарха Шио III
15:17 12.05.2026 (обновлено: 15:46 12.05.2026)
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол – интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия на протяжении веков падает и вновь поднимается на ноги, распадается на части и вновь объединяется, сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время своей первой проповеди в соборе Светицховели.
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Накануне Священный синод Грузинской православной церкви избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея.
"Грузинский народ обрел свое истинное лицо и истинную природу через живое слово Господа. На протяжении веков наша страна трудится, сражается, распадается на части, но все-таки объединяется, падает и снова встает на ноги", – сказал Католикос-Патриарх.
По словам нового патриарха, он надеется на помощь Пресвятой Троицы в служении грузинскому народу и Грузии.
"Я полностью вверяю себя Пресвятой Троице, ибо бремя этого креста невозможно нести человеку без помощи Божией. Но слова Господа утешают и ободряют меня: Не оставлю тебя и не покину тебя", – сказал Шио III.
Католикос-Патриарх также напомнил, что более двух тысяч лет назад святой апостол Андрей Первозванный, по благословению Пресвятой Богородицы, прибыл в Грузию, чтобы принести народу свет христианской веры.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.