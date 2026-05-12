https://sputnik-georgia.ru/20260512/gruziya-padaet-i-vnov-podnimaetsya-pervaya-propoved-katolikosa-patriarkha-shio-iii-298588258.html

Грузия падает и вновь поднимается: первая проповедь Католикоса-Патриарха Шио III

Грузия падает и вновь поднимается: первая проповедь Католикоса-Патриарха Шио III

Sputnik Грузия

Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол – интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T15:17+0400

2026-05-12T15:17+0400

2026-05-12T15:46+0400

грузия

новости

общество

религия

грузинская православная церковь

католикос-патриарх всея грузии шио iii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0c/298581550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5bd0357363b14ee892f80e2ad17f077.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузия на протяжении веков падает и вновь поднимается на ноги, распадается на части и вновь объединяется, сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III во время своей первой проповеди в соборе Светицховели. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Накануне Священный синод Грузинской православной церкви избрал местоблюстителя патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея. По словам нового патриарха, он надеется на помощь Пресвятой Троицы в служении грузинскому народу и Грузии. "Я полностью вверяю себя Пресвятой Троице, ибо бремя этого креста невозможно нести человеку без помощи Божией. Но слова Господа утешают и ободряют меня: Не оставлю тебя и не покину тебя", – сказал Шио III. Католикос-Патриарх также напомнил, что более двух тысяч лет назад святой апостол Андрей Первозванный, по благословению Пресвятой Богородицы, прибыл в Грузию, чтобы принести народу свет христианской веры. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, религия , грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии шио iii