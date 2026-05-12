Грузия принимает делегацию МВД Азербайджана

Стороны подчеркнули важность тесных связей в сфере правоохранительной деятельности между соседними регионами 12.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Вопросы и приоритетные направления сотрудничества между подразделениями полиции приграничных регионов обсудили представители МВД Грузии и Азербайджана в Кахети, сообщили в ведомстве. МВД Грузии принимало в Кахети делегацию МВД Азербайджана, состоящую из руководителей полицейских подразделений приграничных регионов двух стран. Возглавлял ее начальник Следственного управления Азербайджана Музаффар Мамедов. В рамках визита директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Давид Кикнадзе провел рабочую встречу со своими азербайджанскими коллегами. Стороны подчеркнули важность тесных связей в сфере правоохранительной деятельности между соседними регионами и выразили готовность активно продолжать совместную работу с целью расширения существующих связей. На встрече также присутствовали руководители различных структурных подразделений МВД Грузии. В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между правоохранительными органами Грузии и Азербайджана в будущем. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре.

