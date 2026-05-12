Исторический момент для грузинской нации – спикер парламента об интронизации Шио III

2026-05-12T20:26+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III – это исторический и редкий момент для нации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в соборе Светицховели. Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета. Накануне Священный синод Грузинской православной церкви избрал Местоблюстителя Патриаршего престола, митрополита Шио новым Католикосом-Патриархом всея Грузии. За владыку Шио проголосовали 22 архиерея. Он пожелал Католикосу-Патриарху продолжить дело, начатое Илией II. "Я хотел бы пожелать Его Святейшеству и Блаженству продолжить дело, которое совершил наш Святой Патриарх Илия II за полвека своей деятельности. Мы рады быть людьми, родившимися и выросшими во времена Илии II, которые пришли в Церковь. Людьми, которые чувствовали духовную связь, которую Илия II установил между каждым грузинским христианином. Важно продолжать это дело", – сказал Папуашвили. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

