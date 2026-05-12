https://sputnik-georgia.ru/20260512/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-maya-2026-298579126.html

Какой сегодня церковный праздник: 12 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 12 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 12 мая отмечают день памяти cвятых Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота, Мемнона... 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T01:01+0400

2026-05-12T01:01+0400

2026-05-12T01:01+0400

религия

справки

андрей первозванный

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/11/234161150_0:0:1597:898_1920x0_80_0_0_12c0b27e04adc8a7c564521a9ca43012.jpg

По церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь поминает апостола Андрея Первозванного. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 12 мая поминают девять мучеников Кизических – Феогнида, Руфа, Антипатра, Артема, Феостиха, Магна, Фавмасия, Феодота и Филимона, пострадавших за веру и проповедь христианства в городе Кизике (Малая Азия) в конце III века.Феогнид, Руф, Антипатр, Артем, Феостих, Магн, Фавмасий, Феодот и Филимон – разного возраста и социального положения, но объединенные любовью к Господу, пришли в Кизик из разных городов.В Кизике в те времена христиане вынуждены были скрываться. Поэтому проповедников, распространявших христианское учение, арестовали и подвергли пыткам. За отказ принести жертву языческим богам их казнили.Мощи cвятых нашли через несколько лет и положили в церкви, построенной в честь мучеников. От них происходило много чудес.Мемнон ЧудотворецПо церковному календарю 12 мая поминают преподобного Мемнона Чудотворца.С юных лет Мемнон, подвизавшийся в Египетской пустыне, строгим постом достигал победы духа над плотью. Он мудро руководил братией в одном из египетских монастырей, помогая им советом и молитвой.Трудом и постоянной молитвой он получил от Господа дар прозорливости: по его молитвам погибла саранча, открылся источник воды в пустыне и так далее. Чудеса происходят по молитвам к cвятому и после его смерти.ПервозванныйПо церковному календарю 12 мая Грузинская православная церковь отмечает день прибытия апостола Андрея Первозванного в Грузию – в стране этот день объявлен государственным праздником и выходным.В Грузии Андрей Первозванный почитается особо. По преданию, он первым проповедовал христианство на территории страны. Произошло это в I веке нашей эры.Андрей был рыбаком из Вифсаиды. Он первым последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Он был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.Апостол Андрей после сошествия Святого Духа проповедовал христианство в восточных странах. В ходе своего миссионерского служения апостол побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.Именно святой Андрей, по преданию, построил в Грузии первый храм и поставил первых духовных лиц – священников и дьяконов.Апостола Андрея Грузинская церковь поминает дважды в год: 12 мая – в день его прибытия в Грузию и 13 декабря – в день его кончины.ИмениныПо церковному календарю 12 мая именины отмечают Артемий, Василий, Филимон и Федот.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , андрей первозванный, календарь религиозных праздников