Остановить СВО может решение Киева – Песков

Ранее в Кремле обозначали конкретное условие для остановки активной фазы конфликта – вывод украинских войск из Донбасса 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T14:09+0400

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может прекратиться в любой момент – если украинская сторона примет соответствующее решение."Она (СВО) может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и (Владимир Зеленский) возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять – в Киеве хорошо известно", – сказал Песков.Он также напомнил, что гуманитарное перемирие, действовавшее с 8 по 11 мая, завершилось, и операция продолжается. Песков подтвердил, что Москва остается открытой для контактов по украинскому урегулированию и позитивно оценивает посреднические усилия США.Ранее в Кремле обозначали конкретное условие для остановки активной фазы конфликта – вывод украинских войск из Донбасса. По имеющимся данным, этот шаг открыл бы возможность для политико-дипломатического урегулирования, однако для его реализации Зеленский должен взять на себя политическую ответственность.

