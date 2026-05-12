https://sputnik-georgia.ru/20260512/patriarkhiya-vnov-obsudit-s-vlastyami--pomilovanie-zaderzhannykh-na-aktsiyakh-protesta-v-gruzii--298583657.html

Патриархия вновь обсудит с властями помилование задержанных на акциях протеста в Грузии

Патриархия вновь обсудит с властями помилование задержанных на акциях протеста в Грузии

Sputnik Грузия

Инициативу Патриархии поддерживает и Народный защитник страны 12.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-12T13:15+0400

2026-05-12T13:15+0400

2026-05-12T13:15+0400

новости

грузия

политика

тбилиси

андрия джагмаидзе

леван иоселиани

патриархия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251571551_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b0c4cf12a1977f3744c2a2fff6d95bad.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Вопрос помилования заключенных – задержанных в ходе акций протеста в Грузии – вновь будет поднят Патриархией в разговоре с властями, заявил журналистам глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе. Ранее, 9 апреля, Джагмаидзе заявил, что после избрания нового Патриарха будет пересмотрен вопрос так называемых "узников совести". Эти люди, по мнению грузинской оппозиции, являются политзаключенными. "Тогда я сказал, что мы вновь поднимем этот вопрос и будем обсуждать его с властями, и подтверждаю вам – так и будет. Сейчас очень сложно говорить о планах, когда и что произойдет. У нас сейчас много вопросов, которые необходимо урегулировать. Но я говорю вам, что это будет", – заверил Джагмаидзе. Этот вопрос прокомментировал и Народный защитник Грузии Леван Иоселиани, заявив, что поддерживает досрочное освобождение людей и помилование – все механизмы, которые помогают заключенным раньше срока покинуть тюрьму. "Моя позиция по этому вопросу обществу известна. Я сторонник как гуманного подхода, так и смягчения наказаний. Я поддерживаю досрочное освобождение людей, помилование – все механизмы, которые способствуют тому, чтобы люди раньше срока покидали места заключения. Разумеется, у меня такое же отношение и к тем людям, которые сейчас отбывают наказание", – сказал Иоселиани. Грузинская оппозиция заявляет о существовании в стране нескольких сотен политических заключенных, значительную часть которых составляют лица, арестованные во время протестов. Прокуратура Грузии признала пострадавшими от действий сотрудников полиции во время разгонов акций протеста с октября 2024 года по декабрь 2025 года 149 человек.Протесты в ТбилисиВ Грузии с 28 ноября 2024 года в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС начались акции протеста.Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов.Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и тротуаров, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.После введения правил акции протеста фактически сошли на нет. И хоть и проводятся ежедневно, но собирают не более нескольких десятков человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, тбилиси, андрия джагмаидзе, леван иоселиани, патриархия грузии