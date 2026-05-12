Шио III вступил на патриарший престол Грузии – видео

Шио III стал 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии. На церемонии интронизации присутствовали президент страны Михаил Кавелашвили, премьер Ираклий Кобахидзе, основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.



Также в храме Светицховели находились представители дипломатического корпуса, среди них – глава Секции интересов РФ Дмитрий Олисов.



Для того, чтобы увидеть церемонию, во Мцхета съехались верующие со всех уголков Грузии. Во дворе храма Светицховели собрались тысячи людей. Чтобы они могли следить за ходом интронизации, там установили огромные экраны.