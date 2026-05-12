Церемония интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III – фото
Шио III стал 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла торжественная церемония интронизации
2026-05-12T19:23+0400
Церемония состоялась в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета.
18:18 12.05.2026 (обновлено: 19:23 12.05.2026)
Шио III стал 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошла торжественная церемония интронизации
Церемония состоялась в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета.
© photo: Sputnik / Stringer
Шио III стал 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Церемония интронизации прошла в храме Светицховели в городе Мцхета.
© photo: Sputnik / Stringer
На церемонии присутствовали представители руководства Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
А также представители дипкорпуса, в том числе глава Секции интересов РФ Дмитрий Олисов.
© video: Sputnik / Stringer
Количество гостей, допущенных на церемонию инаугурации внутри храма, было ограничено.
© video: Sputnik / Stringer
Тысячи людей следили за интронизацией с помощью больших экранов, установленных у Светицховели.
© photo: Sputnik / Stringer
На церемонию прибыли верующие со всех уголков Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Многие из них находились на территории храма в течение всего дня.
© video: Sputnik / Stringer
Шио III с 2017 года был Местоблюстителем Патриаршего престола Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Церемония на территории храма Светицховели проходила с утра в течение всего дня.
© photo: Sputnik / Stringer
Верующие и священнослужители следят за ходом церемонии.
© photo: Sputnik / Stringer
Новый Патриарх всея Грузии Шио III приветствует верующих во дворе храма Светицховели.
