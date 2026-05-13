Каннский фестиваль 2026: красная дорожка открытия – фото

Торжественная церемония открытия 79-го Каннского кинофестиваля прошла во Дворце фестивалей на набережной Круазетт. Фильмом-открытием стала историческая романтическая комедия "Электрический поцелуй" французского режиссера Пьера Сальвадори.В этом году за главную награду – "Золотую пальмовую ветвь" – поборются 22 фильма. Среди главных фаворитов основного конкурса – драма Андрея Звягинцева "Минотавр", которая стала первой работой российского режиссера за последние девять лет. В борьбу включены новая трагикомедия Педро Альмодовара "Горькое Рождество", криминальная драма Джеймса Грэя "Бумажный тигр" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером, а также мистический триллер южнокорейского режиссера На Хон-джина "Надежда" с Майклом Фассбендером.
На Лазурном берегу Франции официально стартовал 79-й Каннский международный кинофестиваль, до 23 мая город-курорт станет главной точкой сбора звезд мирового кино
