https://sputnik-georgia.ru/20260513/air-astana-budet-letat-v-gruziyu-chasche-298611989.html
Air Astana будет летать в Грузию чаще
Sputnik Грузия
Летом число рейсов возрастет с 6 до 24 в неделю
2026-05-13T22:04+0400
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Казахстанская национальная авиакомпания Air Astana увеличивает количество авиарейсов в Грузию до 24 в неделю, заявила региональный генеральный менеджер Air Astana по Кавказу Карлыгаш Омурбаева в эфире Первого канала.
Как заявила Омурбаева, у авиакомпании большие планы на Грузию. Каждый год в летний сезон Air Astana значительно увеличивает количество рейсов.
"Если зимой мы выполняем 6 рейсов в неделю, то в летние месяцы их число постепенно возрастает, и к июню-июлю оно уже достигает 22 рейсов. В этом году мы увеличили частоту полетов на два рейса, а это значит, что в общей сложности мы будем выполнять 24 рейса в неделю", – сказала Омурбаева.
Кроме того, по словам представителя авиакомпании, важная новость заключается в том, что с этого лета Air Astana планирует сотрудничать с лоукостером FlyArystan в рамках так называемого код-шеринга (совместное использование самолета одной компании, ред.).
Добавятся два новых направления – Алматы-Кутаиси и Астана-Кутаиси, где FlyArystan будет оператором, а Air Astana – маркетинговым перевозчиком.