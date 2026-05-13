Демократия и прозрачность власти – Грузия в топе стране Европы

Грузия лучшая по прозрачности правительства в Европе и выше Франции по восприятию демократии 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T12:51+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузия заняла первое место в Европе по уровню прозрачности правительства согласно отчету "Индекс восприятия демократии – 2026", опубликованному фондом "Альянс демократий".Как отмечено в исследовании, Грузия стала единственной европейской страной, где прозрачность правительства получила положительную оценку со стороны респондентов.Согласно индексу восприятия демократии, лидерами в Европе являются Швеция, Норвегия и Дания, тогда как среди стран с наиболее низкими оценками оказались Украина, Франция, Сербия, Румыния и ряд других государств.По показателю восприятия демократии Грузия опережает ряд стран Евросоюза и НАТО, включая Португалию, Литву, Францию, Грецию, Румынию, Турцию, Молдову и Украину.Кроме того, Грузия вошла в десятку стран, где влияние выборов оценивается наиболее положительно. В этом направлении страна находится в тройке лучших среди государств Европы и НАТО вместе с Венгрией и США, а в Европе занимает второе место.В рамках исследования был также опубликован глобальный индекс восприятия, основанный на оценках 46 667 респондентов из 85 стран мира. Согласно рейтингу, Грузия заняла 38 место в мире и вошла в двадцатку лучших стран Европы.При этом Европейский союз в глобальном рейтинге оказался на 47-м месте, НАТО – на 90-м, а Организация Объединенных Наций – на 118-м.Авторы исследования отмечают, что по уровню позитивного восприятия Грузия опережает Францию, Великобританию, США, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Болгарию, Турцию и Венгрию.Индекс восприятия демократии (DPI) считается крупнейшим ежегодным исследованием отношения общества к демократии. В 2026 году исследование охватило 98 стран, а результаты основаны на интервью более чем с 94 тысячами респондентов, проведенных с 19 марта по 21 апреля.

