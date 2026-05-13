Глава Минэкономики Грузии отправилась на энергетический саммит в Грецию

В ходе визита в Афины министр экономики Грузии планирует встретиться с министром энергетики и окружающей среды Греции Ставросом Папаставру 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T19:58+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили примет участие в Энергетическом саммите в Афинах, сообщила пресс-служба ведомства. Квривишвили отправилась в Грецию вместе с делегацией. Она представит доклад о важных направлениях развития энергетического сектора Грузии на заседании Группы министров энергетики под названием "Реализация планов на 2030 год – обязательства лидеров в области энергетического перехода", а также примет участие в панельной дискуссии и ответит на вопросы участников. В ходе визита в Афины министр экономики Грузии планирует встретиться с министром энергетики и окружающей среды Греции Ставросом Папаставру. В состав делегации, возглавляемой Мариам Квривишвили, входят заместители министра – Инга Пхаладзе и Тамар Иоселиани. В масштабном мероприятии, в котором примут участие более 270 делегатов из стран Юго-Восточной Европы и Восточного Средиземноморья, будут присутствовать высокопоставленные представители правительств и частного сектора. В том числе на саммите будут присутствовать премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Израиля Исаак Герцог, генсек Совета сотрудничества стран Персидского залива Джасем Мохаммед Альбудайви, европейский комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, а также министры, главы исполнительной власти, представители финансовых институтов и крупных инвестиционных компаний из различных стран. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, поскольку к этому времени потребление электроэнергии вырастет до 22 миллиардов киловатт-часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

