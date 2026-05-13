Какой сегодня церковный праздник: 13 мая 2026

По православному церковному календарю 13 мая отмечают день памяти апостола Иакова Зеведеева, а также святителей Доната и Игнатия 13.05.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иаков ЗеведеевПо церковному календарю 13 мая отмечают день памяти Иакова Зеведеева, одного из 12 апостолов Спасителя.Господь призвал Иакова к апостольскому служению вместе с родным братом Иоанном Богословом. Свои Божественные Тайны Иисус открывал преимущественно перед этими учениками, а также Симоном-Петром при воскрешении дочери Иаира, на Фаворской горе и в Гефсиманском саду.Апостол Иаков после сошествия Святого Духа на учеников Господа проповедовал в Испании и других странах мира. Возвратившись в Иерусалим, он проповедовал открыто и безбоязненно учение о Христе как истинном Спасителе мира, обличая фарисеев и книжников в жестокосердии и неверии.Свои обличительные речи ученик Христа подкреплял словами Священного Писания. Иудеи, неспособные противостать апостолу, вынуждены были нанять за деньги философа-волхва Гермогена, чтобы он опроверг доводы апостола о Христе в диспуте с ним.Но Гермоген, убедившись в силе Бога, сжег все свои книги и, приняв крещение, стал истинным христианином. Тогда иудеи убедили Ирода Агриппу осудить Иакова на смерть. Апостола казнили в Иерусалиме в 44 году.Святитель ДонатПо церковному календарю 13 мая поминают святителя Доната, жившего в IV веке.Он был епископом греческого города Еврия. По преданию, епископ Донат вместе со священниками молился у отравленного источника, расположенного недалеко от города, и изгнал от него огромного змея. Благословив воду, епископ смело выпил ее без всякого для себя вреда.Житие святого повествует, что по молитве Доната новый родник забил в сухом каменистом месте. Также рассказывают, что во время засухи епископ испросил дождь у Господа – благодаря молитве святого посевы были спасены, а люди избавлены от голода.Много чудес совершил святой. Однажды он даже воскресил умершего. По преданию, один человек незадолго до внезапной смерти вернул долг. Кредитор, потеряв совесть, решил нажиться на чужом горе. Он потребовал у вдовы вернуть долг, уверяя, что покойный не возвращал ему денег. Епископ воскресил умершего, и тот подтвердил возврат долга.Игнатий БрянчаниновПо церковному календарю 13 мая поминают святителя Игнатия, в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова – выдающегося подвижника, ученого, миротворца, творца бессмертных духовных произведений.Родился будущий святой в 1807 году в родовом имении отца, в селе Покровском Вологодской губернии. Мальчик хорошо учился, проявляя разносторонние способности, но особенно был расположен к чтению духовных книг и молитве.В 15 лет юношу отдали в Петербургское военно-инженерное училище. Происхождение, воспитание и родственные связи перед Дмитрием открыли все двери. Он был желанным гостем во многих великосветских домах столицы.В 20-летнем возрасте он оставляет блеск аристократической жизни, вызвав глубочайшее недоумение "света" и недовольство родителей, и, пробыв послушником в нескольких монастырях, принимает постриг в уединенном Дионисиево-Глушицком монастыре с именем Игнатий.Святитель прославился как монах-аскет, архипастырь, названный отцом современного иночества. В 25 лет он уже стал игуменом Троице-Сергиевой Пустыни вблизи Петербурга.Благодаря святому Игнатию в ХIХ веке были восстановлены многие обители, возрожден подвижнический дух и многие дети "разочарованного" поколения возвратились в лоно церкви.ИмениныПо церковному календарю 13 мая именины отмечают Василий, Игнатий, Ефрем, Климент, Никита, Максим и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

