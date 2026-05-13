Мошенничество на миллион – в Грузии задержан владелец компании

Несмотря на предоплату, обвиняемый не импортировал автомобили и присвоил крупную сумму денег, принадлежащую потерпевшему

2026-05-13T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу одной из руставских компаний в мошенничестве на сумму в миллион лари, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Расследование, проведенное Министерством внутренних дел Грузии, показало, что директор компании пообещал иностранному гражданину импортировать в Грузию 43 автомобиля из-за границы и доставить их ему. Обвиняемый обманул потерпевшего, заявив, что для импорта автомобилей требуется предоплата, после чего потерпевший передал ему деньги и перевел 1 004 798 лари на банковский и криптовалютный счета. Несмотря на предоплату, обвиняемый не импортировал автомобили и присвоил крупную сумму денег, принадлежащую потерпевшему. Задержанному грозит до девяти лет тюрьмы. В качестве меры пресечения суд избрал обвиняемому заключение под стражу.

