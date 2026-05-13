На сколько выросла внешняя торговля Грузии

13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T21:02+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2026 года вырос на 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".При этом за отчетный период в страну импортировали продукцию на 5,7 миллиарда долларов, что почти на 5% меньше данных за январь-апрель 2025 года.Экспорт составил 2,4 миллиарда долларов – это на 21,1% больше по сравнению с четырьмя месяцами 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 3,3 миллиарда долларов, что на 18,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Между тем экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом.В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.

