Неизвестные выбросили иконы из церкви в Самцхе-Джавахети

По словам местного иеромонаха, такой поступок не мог совершить "нормальный человек" 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T13:55+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Неизвестные вынесли иконы из церкви в поселении Марди, расположенном в Ахалцихе, и выбросили их, сообщают местные СМИ. В Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) и окрестностях проживают преимущественно грузины и армяне. Локальная церковь на протяжении многих лет является предметом спора между Грузинской православной и Армянской апостольской епархиями. Богослужения в храме больше не проводятся, при этом там находятся иконы обеих конфессий. Известно, что после инцидента один из местных жителей обнаружил иконы в мусорном контейнере, достал их и вернул обратно в церковь. По словам иеромонаха Акопа Саакяна, такой поступок не мог совершить "нормальный человек". "Иконы были в очень плохом состоянии. Мы все вернули на место и собрали заново. Мы не знаем, кто это сделал. Но нормальный человек так бы не поступил", – сказал священнослужитель. МВД Грузии начало расследование по статье "Незаконное воспрепятствование совершению религиозных обрядов".

