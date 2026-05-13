https://sputnik-georgia.ru/20260513/neizvestnye-vybrosili-ikony-iz-tserkvi-v-samtskhe-dzhavakheti-298615856.html
Неизвестные выбросили иконы из церкви в Самцхе-Джавахети
Неизвестные выбросили иконы из церкви в Самцхе-Джавахети
Sputnik Грузия
По словам местного иеромонаха, такой поступок не мог совершить "нормальный человек" 13.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-13T13:55+0400
2026-05-13T13:55+0400
2026-05-13T14:25+0400
самцхе-джавахети
ахалцихе
религия
грузия
новости
происшествия
армяне
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22920/07/229200790_0:445:2058:1603_1920x0_80_0_0_2c8ad50439453900eb41cca047ccf133.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Неизвестные вынесли иконы из церкви в поселении Марди, расположенном в Ахалцихе, и выбросили их, сообщают местные СМИ. В Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) и окрестностях проживают преимущественно грузины и армяне. Локальная церковь на протяжении многих лет является предметом спора между Грузинской православной и Армянской апостольской епархиями. Богослужения в храме больше не проводятся, при этом там находятся иконы обеих конфессий. Известно, что после инцидента один из местных жителей обнаружил иконы в мусорном контейнере, достал их и вернул обратно в церковь. По словам иеромонаха Акопа Саакяна, такой поступок не мог совершить "нормальный человек". "Иконы были в очень плохом состоянии. Мы все вернули на место и собрали заново. Мы не знаем, кто это сделал. Но нормальный человек так бы не поступил", – сказал священнослужитель. МВД Грузии начало расследование по статье "Незаконное воспрепятствование совершению религиозных обрядов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
самцхе-джавахети
ахалцихе
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22920/07/229200790_0:252:2058:1796_1920x0_80_0_0_439a8fc54ddf23e1ad4e08fda239b1cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самцхе-джавахети, ахалцихе, религия , грузия, новости, происшествия, армяне
самцхе-джавахети, ахалцихе, религия , грузия, новости, происшествия, армяне
Неизвестные выбросили иконы из церкви в Самцхе-Джавахети
13:55 13.05.2026 (обновлено: 14:25 13.05.2026)
По словам местного иеромонаха, такой поступок не мог совершить "нормальный человек"
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Неизвестные вынесли иконы из церкви в поселении Марди, расположенном в Ахалцихе, и выбросили их, сообщают местные СМИ.
В Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) и окрестностях проживают преимущественно грузины и армяне. Локальная церковь на протяжении многих лет является предметом спора между Грузинской православной и Армянской апостольской епархиями. Богослужения в храме больше не проводятся, при этом там находятся иконы обеих конфессий.
Известно, что после инцидента один из местных жителей обнаружил иконы в мусорном контейнере, достал их и вернул обратно в церковь. По словам иеромонаха Акопа Саакяна, такой поступок не мог совершить "нормальный человек".
"Иконы были в очень плохом состоянии. Мы все вернули на место и собрали заново. Мы не знаем, кто это сделал. Но нормальный человек так бы не поступил", – сказал
священнослужитель.
МВД Грузии начало расследование по статье "Незаконное воспрепятствование совершению религиозных обрядов".