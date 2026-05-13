Продукты в Грузии стали доступнее? В сетевых маркетах повились зоны со скидками на товары

Скидка на эти товары будет действовать постоянно, обещают сетевые маркеты

2026-05-13T17:43+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Специальные зоны с товарами по сниженным ценам появились в сетевых маркетах Грузии благодаря коммуникации властей и представителей бизнеса страны, заявил глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Так, в сетевых маркетах Грузии появились зоны "Продовольственная корзина" со скидками на 15 основных товаров: муку, сахар, макароны, вермишель, геркулес, курицу, яйца, сладости, масло и другие молочные продукты. Скидка на эти товары будет действовать постоянно. "Были выявлены проблемные вопросы, связанные с потребительскими ценами. Важно, что в результате коммуникации между правительством и бизнесом были определены 15 товаров первой необходимости, которые наиболее важны для потребителей, и в сетевых супермаркетах появятся специальные места, где будут представлены 15 наименований товаров по сниженным ценам", – сказал Жоржолиани. По его словам, это результат, достигнутый в краткосрочной перспективе. "Думаем, что работа должна продолжаться, чтобы окончательный результат в отношении цен был достигнут уже в долгосрочной перспективе", – отметил он. Между тем к инициативе подключилась и Грузинская дистрибьюторская маркетинговая компания, которая выразила готовность сотрудничать с розничными сетями. В организации полностью разделяют мнение о том, что успех проекта зависит от совместных усилий всех звеньев цепочки поставок. "Для нас приоритетом является демонстрация высокой социальной ответственности, и мы выражаем готовность к сотрудничеству с розничными торговыми сетями для успешной реализации проекта. Мы готовы приступить к работе в кратчайшие сроки", – говорится в заявлении компании. Как ранее заявил премьер Ираклий Кобахидзе, цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в снижении стоимости товаров. Вопрос цен стал актуальным в Грузии в конце 2025 года после заявления премьера о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Уже в январе была создана правительственная комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо, а в феврале – парламентская. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

