Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание 13.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2026 года потратили за рубежом 629,1 миллиона лари, что на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 267,7 лари – на 26,9% больше, чем в январе-марте 2025 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.В первом квартале 2026 года граждане Грузии осуществили 640,9 тысячи выездов за границу – на 4,3% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года.Большую часть выездных визитов (43,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 328,8 тысячи, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В основном граждане Грузии посещали Турцию (33,4%), Россию (17,3%), Армению (13,8%), Азербайджан (1,6%) и страны ЕС (22,4%).Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,8 ночей, что на 1,4% больше аналогичных данных прошлого года.В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – это на 2,8% больше по сравнению с 2024 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%). Расходы туристов из Грузии составили 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с 2024 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

