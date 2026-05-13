Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание
2026-05-13T09:12+0400
Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2026 года потратили за рубежом 629,1 миллиона лари, что на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 267,7 лари – на 26,9% больше, чем в январе-марте 2025 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в январе-марте 2026 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
259,0
41,2
521,8
Питание
150,1
23,9
302,4
Проживание
89,8
14,3
180,9
Местный транспорт
64,6
10,3
130,1
Развлечения
29,8
4,7
60,1
Другие расходы
35,9
5,7
72,4
В первом квартале 2026 года граждане Грузии осуществили 640,9 тысячи выездов за границу – на 4,3% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года.
Большую часть выездных визитов (43,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 328,8 тысячи, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (33,4%), Россию (17,3%), Армению (13,8%), Азербайджан (1,6%) и страны ЕС (22,4%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в первом квартале 2026 года
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс. человек
Доля в общем кол-ве туристов, %
Посещение друзей и родственников
175,0
35,3
Шопинг
158,9
32,0
Отдых и развлечения
100,5
20,3
Профессиональная деятельность
36,0
7,2
Лечение
12,2
2,5
Другое
13,7
2,8
В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,8 ночей, что на 1,4% больше аналогичных данных прошлого года.
В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – это на 2,8% больше по сравнению с 2024 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%). Расходы туристов из Грузии составили 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с 2024 годом.