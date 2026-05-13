Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные
Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание 13.05.2026
2026-05-13T09:01+0400
2026-05-13T09:12+0400
Города мира. Париж
Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Граждане Грузии в первом квартале 2026 года потратили за рубежом 629,1 миллиона лари, что на 30,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 267,7 лари – на 26,9% больше, чем в январе-марте 2025 года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и проживание.
Траты граждан Грузии за рубежом в январе-марте 2026 года

Наименование расходов

Расходы, млн лари

Доля в общих расходах, %

Расходы за визит, лари

Покупки

259,0

41,2

521,8

Питание

150,1

23,9

302,4

Проживание

89,8

14,3

180,9

Местный транспорт

64,6

10,3

130,1

Развлечения

29,8

4,7

60,1

Другие расходы

35,9

5,7

72,4

В первом квартале 2026 года граждане Грузии осуществили 640,9 тысячи выездов за границу – на 4,3% больше по сравнению с январем-мартом 2025 года.
Большую часть выездных визитов (43,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 328,8 тысячи, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
В основном граждане Грузии посещали Турцию (33,4%), Россию (17,3%), Армению (13,8%), Азербайджан (1,6%) и страны ЕС (22,4%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в первом квартале 2026 года

Цель поездки

Кол-во туристов, тыс. человек

Доля в общем кол-ве туристов, %

Посещение друзей и родственников

175,0

35,3

Шопинг

158,9

32,0

Отдых и развлечения

100,5

20,3

Профессиональная деятельность

36,0

7,2

Лечение

12,2

2,5

Другое

13,7

2,8

В этот период продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,8 ночей, что на 1,4% больше аналогичных данных прошлого года.
В 2025 году граждане Грузии осуществили 2,9 миллиона выездов за границу – это на 2,8% больше по сравнению с 2024 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (36,2%), Россию (15,9%), Армению (14,4%), Азербайджан (1,9%) и страны ЕС (18%). Расходы туристов из Грузии составили 2,4 миллиарда лари, что на 5,9% больше по сравнению с 2024 годом.
