https://sputnik-georgia.ru/20260513/sluchai-korruptsii-vyyavili-v-gruzii--sredi-zaderzhannykh-chinovniki-298625593.html

Случаи коррупции выявили в Грузии: среди задержанных – чиновники

Случаи коррупции выявили в Грузии: среди задержанных – чиновники

Sputnik Грузия

Ведомство призвало госслужащих относиться к своим обязанностям с максимальной ответственностью и воздерживаться от подобных преступных действий 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T17:27+0400

2026-05-13T17:27+0400

2026-05-13T17:41+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

взятка

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Три человека задержаны по обвинению во взяточничестве в двух муниципалитетах Грузии – Адигени и Цалке, в их числе – двое представителей мэров, заявили в Следственной службе Минфина.В первом случае выявили коррупционное преступление в муниципалитете Адигени, где представитель мэра в селе Занави был задержан за получение крупной взятки, другой гражданин – за содействие в получении взятки. Следствием установлено, что госслужащий через посредника потребовал и получил взятку в размере 10 тысяч долларов США в обмен на покровительство при организации кемпинга на государственных земельных участках. Преступление предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 11 лет. Второй случай коррупции выявили в муниципалитете Цалка, где представитель муниципалитета в селе Самеба также был задержан по обвинению в получении взятки. В ходе следствия выяснилось, что госслужащий злоупотребил своими служебными обязанностями, распространяя ложную информацию среди граждан. В данном случае обвиняемый получил взятку в размере одной тысячи лари за изготовление и продажу поддельных документов о происхождении 20 тонн картофеля. Чиновник был задержан в момент совершения преступления. В данном случае наказание за получение взятки – лишение свободы на срок от шести до девяти лет. В обоих случаях деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств. Ведомство призвало всех государственных служащих, которые "еще не поняли, что коррупция в Грузии не может оставаться безнаказанной, – относиться к своим обязанностям с максимальной ответственностью и воздерживаться от подобных преступных действий". В заявлении отмечено, что Следственная служба и правоохранительные органы в целом будут продолжать активно работать над полным искоренением коррупции в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, взятка