https://sputnik-georgia.ru/20260513/v-finlyandii-zayavili-chto-evropa-ne-khochet-mira-na-ukraine-298627122.html

В Финляндии заявили, что Европа не хочет мира на Украине

В Финляндии заявили, что Европа не хочет мира на Украине

Sputnik Грузия

Писториус прибыл в Киев для обсуждения производства вооружений, объявив о совместной с Украиной разработке дронов с дальностью полета до 1,5 тысячи км 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T18:35+0400

2026-05-13T18:35+0400

2026-05-13T19:07+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

в мире

новости

политика

германия

европа

сергей лавров

нато

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/02/291975995_0:0:2644:1487_1920x0_80_0_0_723627a3b5ae605a249bffff7817c9f6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема расценил необъявленный визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев как свидетельство того, что европейские страны не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта."Визит министра обороны Германии Писториуса на Украину является явным сигналом того, что Европа не намерена искать дипломатическое решение для прекращения конфликта", – написал политик в соцсети X.Писториус прибыл в украинскую столицу для обсуждения вопросов производства вооружений и объявил о совместной с Украиной разработке дронов с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. По мнению Мемы, за этим стоит и экономический интерес: Германия рассчитывает поправить свое непростое финансовое положение за счет оборонной промышленности."Германия сталкивается с огромными экономическими проблемами, и вся Европа находится на пороге более серьезного экономического кризиса", – добавил он.В Москве, в свою очередь, давно и последовательно настаивают на том, что западные поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт и напрямую втягивают страны НАТО в противостояние. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законными целями, а в Кремле подчеркивали, что накачивание Киева оружием не даст положительного эффекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

германия

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, новости, политика, германия, европа, сергей лавров, нато, мид россии