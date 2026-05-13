В Грузии меняются правила призыва на срочную службу

Согласно поправкам, помимо классической системы призыва в армию – вручения повесток, Силы обороны смогут воспользоваться альтернативными способами 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T15:17+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в Кодекс обороны Грузии, согласно которому призывников будут призывать на военную службу при помощи компьютерных технологий. На срочную службу в Силах обороны Грузии в 2026 году планируется призвать 5,8 тысячи лиц в возрасте от 18 до 27 лет. Призывников отбирает компьютерная система из общего списка в случайном порядке. Согласно поправкам, помимо классической системы призыва в армию – вручения повесток, Силы обороны смогут воспользоваться альтернативными способами. Так, по новым правилам, уведомление о призыве на срочную службу может быть отправлено призывнику по электронной почте или коротким текстовым сообщением на номер мобильного телефона. Если же повестку вручить невозможно, а призывник не ответит на SMS и электронные письма, повестку опубликуют на сайте Сил обороны Грузии, и она будет считаться переданной через семь дней после опубликования. В этом случае призывник все равно обязан явиться в орган призыва в течение 10 дней после передачи повестки. Аналогичным способом будет осуществляться и постановка на учет для призыва в Силы обороны. Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. Призыв осуществляется в течение года, поэтапно. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

