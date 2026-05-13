https://sputnik-georgia.ru/20260513/v-gruzinskoy-mechte-zayavili-o-politicheskom-provale-oppozitsionnogo-alyansa--------298617158.html
В "Грузинской мечте" заявили о политическом провале оппозиционного альянса
В "Грузинской мечте" заявили о политическом провале оппозиционного альянса
Sputnik Грузия
С таким настроем скоро участники "Альянса" будут проводить собрания у себя в квартирах, предположил депутат от правящей партии 13.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-13T15:50+0400
2026-05-13T15:50+0400
2026-05-13T17:14+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
михаил саакашвили
ника гварамия
единое национальное движение
европейская грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_df2fb8ed928cb7b3e424f4d4d6f21802.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. "Альянс оппозиции" является формальным объединением без реального содержания и единства, он не пользуется поддержкой населения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Алуда Гудушаури. Девять оппозиционных партий в марте 2026 года заявили о формировании альянса и начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая, по их планам, должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. Также оппозиционеры обещали устраивать встречи с жителями столицы и регионов в рамках программы "От двери к двери". Он также отметил, что со временем представители "Альянса оппозиции" постепенно уменьшают масштаб своих мероприятий. С критикой в адрес альянса неоднократно выступал и находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В частности, после объявления планов по подготовке акции 26 мая он обвинил оппозицию в бездействии, отметив, что ее представители "не хотят выходить из зоны комфорта". Эти заявления вызвали резкую реакцию части лидеров альянса, которые обвинили Саакашвили в попытке диктовать политическую повестку и неуважении к другим мнениями. В свою очередь, один из лидеров альянса Ника Гварамия заявил, что в объединении отсутствуют внутренние противоречия, а существующие разногласия являются частью "рабочих и сложных дискуссий". По его словам, критика внутри альянса не означает его распада. "Альянс оппозиции" В состав "Альянса оппозиции" вошли партии: "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия" "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_76:0:725:487_1920x0_80_0_0_61e5638a9fc72a36441d69aa597ef85a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ника гварамия, единое национальное движение, европейская грузия
политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ника гварамия, единое национальное движение, европейская грузия
В "Грузинской мечте" заявили о политическом провале оппозиционного альянса
15:50 13.05.2026 (обновлено: 17:14 13.05.2026)
С таким настроем скоро участники "Альянса" будут проводить собрания у себя в квартирах, предположил депутат от правящей партии
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. "Альянс оппозиции" является формальным объединением без реального содержания и единства, он не пользуется поддержкой населения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Алуда Гудушаури.
Девять оппозиционных партий в марте 2026 года заявили о формировании альянса и начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая, по их планам, должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. Также оппозиционеры обещали устраивать встречи с жителями столицы и регионов в рамках программы "От двери к двери".
"Мы видим, какие у них внутренние противоречия. Они не представляют никакой ценности ни для нашей страны, ни для грузинского народа. Это представители "Нацдвижения". Они не приносят никакой пользы, непоследовательны и, вполне логично, не пользуются поддержкой грузинского народа", – сказал Гудушаури.
Он также отметил, что со временем представители "Альянса оппозиции" постепенно уменьшают масштаб своих мероприятий.
"Вы видели, что сначала они арендовали относительно большой конференц-зал, затем мы наблюдали, как они сузились. Скоро, наверное, будут проводить такие встречи и собрания уже в своих квартирах", – предположил Гудушаури.
С критикой в адрес альянса неоднократно выступал и находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В частности, после объявления планов по подготовке акции 26 мая он обвинил оппозицию в бездействии, отметив, что ее представители "не хотят выходить из зоны комфорта". Эти заявления вызвали резкую реакцию части лидеров альянса, которые обвинили Саакашвили в попытке диктовать политическую повестку и неуважении к другим мнениями.
В свою очередь, один из лидеров альянса Ника Гварамия заявил, что в объединении отсутствуют внутренние противоречия, а существующие разногласия являются частью "рабочих и сложных дискуссий". По его словам, критика внутри альянса не означает его распада.
В состав "Альянса оппозиции" вошли партии: "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия" "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.
В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.
Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.