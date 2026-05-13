В "Грузинской мечте" заявили о политическом провале оппозиционного альянса

С таким настроем скоро участники "Альянса" будут проводить собрания у себя в квартирах, предположил депутат от правящей партии 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T17:14+0400

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. "Альянс оппозиции" является формальным объединением без реального содержания и единства, он не пользуется поддержкой населения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Алуда Гудушаури. Девять оппозиционных партий в марте 2026 года заявили о формировании альянса и начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая, по их планам, должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. Также оппозиционеры обещали устраивать встречи с жителями столицы и регионов в рамках программы "От двери к двери". Он также отметил, что со временем представители "Альянса оппозиции" постепенно уменьшают масштаб своих мероприятий. С критикой в адрес альянса неоднократно выступал и находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. В частности, после объявления планов по подготовке акции 26 мая он обвинил оппозицию в бездействии, отметив, что ее представители "не хотят выходить из зоны комфорта". Эти заявления вызвали резкую реакцию части лидеров альянса, которые обвинили Саакашвили в попытке диктовать политическую повестку и неуважении к другим мнениями. В свою очередь, один из лидеров альянса Ника Гварамия заявил, что в объединении отсутствуют внутренние противоречия, а существующие разногласия являются частью "рабочих и сложных дискуссий". По его словам, критика внутри альянса не означает его распада. "Альянс оппозиции" В состав "Альянса оппозиции" вошли партии: "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия" "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

