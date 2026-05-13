Внутренний раскол и кризис ценностей – Какулия о вызовах для нового Патриарха Грузии
Новоизбранному Патриарху Шио III придется бороться за объединение грузинского общества, которое расколото на два разных мира
2026-05-13T14:51+0400
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Раскол в обществе является одной из главных проблем Грузии, а перед новым Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III стоят серьезные вызовы, заявил основатель организации "Политический выбор" Роман Какулия в эфире Первого канала.
По словам Какулии, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II неоднократно точно формулировал роль традиции, подчеркивая, что она имеет ценность лишь тогда, когда служит укреплению духовных ценностей.
"Это очень мощный фильтр. Тогда речь шла о том, сохранять эту традицию или нет, и Патриарх сказал: если твоя традиция служит укреплению духовных ценностей, тогда сохрани ее и передай будущим поколениям, а если нет – это просто социальная конструкция, которую можно спокойно отпустить со временем", – сказал Какулия.
Он отметил, что современные глобальные процессы связаны с кризисом западной цивилизации, который он охарактеризовал как "культурную самодеструкцию" и "цивилизационный кризис ценностей".
"По сути, уже поставлен диагноз основного "вируса", которым заразилась западная цивилизация – либо она выработает иммунитет и преодолеет его, либо может уйти в глубокий кризис", – отметил он.
Какулия также заявил, что в западной философской традиции закрепилась идея универсальных норм, однако различное понимание понятий "добро" и "вред" в разных культурах, по его словам, приводит к ценностным противоречиям и отсутствию единой системы этических ориентиров.
"Это возможно только если восемь миллиардов людей жили бы по единым нормам, но мир устроен иначе. Это иллюзия, сформированная на Западе. Сейчас многие на Западе считают, что единая система этических норм не обязательна для устойчивости общества. Это противоречит тому, что говорил Патриарх", – заявил он.
По мнению Какулия, в условиях глобальной конкуренции и геополитического противостояния усиливается роль религии как объединяющего фактора для общества. Отдельно он подчеркнул, что в грузинском обществе существует серьезный внутренний раскол, связанный с различным восприятием ценностей и реальности.
"Речь идет не просто о разных взглядах на факты, а о двух разных картинах мира", – заявил Какулия.
Он также сослался на классическую работу "Протестантская этика и дух капитализма", отметив, что в рамках этой концепции православие традиционно рассматривалось как менее благоприятное для развития индивидуализма и бизнеса по сравнению с протестантизмом и католицизмом.
По словам Какулии, определенные различия между религиозными традициями и их влиянием на общественное развитие действительно существуют, однако ключевым фактором остается конечная цель общества.
Он отметил, что если страна действительно возвращается к традиционным ценностям и ставит во главу угла духовные ориентиры, то необходимо отказаться от чрезмерно эгоистичных и исключительно материальных ожиданий в отношении жизни и общественного устройства.
По его мнению, духовно-ценностный подход и ориентация на материальный индивидуализм не могут эффективно сосуществовать в одной модели общественного развития.
"Это вместе не получится. Поэтому это те большие вызовы, которые сейчас стоят перед новым Патриархом", – заявил Какулия.
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол 12 мая. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.