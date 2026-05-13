https://sputnik-georgia.ru/20260513/vnutrenniy-raskol-i-krizis-tsennostey--kakuliya-o-vyzovakh-dlya-novogo-patriarkha-gruzii-298614301.html

Внутренний раскол и кризис ценностей – Какулия о вызовах для нового Патриарха Грузии

Внутренний раскол и кризис ценностей – Какулия о вызовах для нового Патриарха Грузии

Sputnik Грузия

Новоизбранному Патриарху Шио III придется бороться за объединение грузинского общества, которое расколото на два разных мира 13.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-13T14:51+0400

2026-05-13T14:51+0400

2026-05-13T14:51+0400

грузия

новости

тбилиси

мцхета

роман какулия

политика

католикос-патриарх всея грузии шио iii

религия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0d/298614674_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_41385fd036128c14ad8edc1c563d2613.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Раскол в обществе является одной из главных проблем Грузии, а перед новым Католикосом-Патриархом всея Грузии Шио III стоят серьезные вызовы, заявил основатель организации "Политический выбор" Роман Какулия в эфире Первого канала.По словам Какулии, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II неоднократно точно формулировал роль традиции, подчеркивая, что она имеет ценность лишь тогда, когда служит укреплению духовных ценностей.Он отметил, что современные глобальные процессы связаны с кризисом западной цивилизации, который он охарактеризовал как "культурную самодеструкцию" и "цивилизационный кризис ценностей"."По сути, уже поставлен диагноз основного "вируса", которым заразилась западная цивилизация – либо она выработает иммунитет и преодолеет его, либо может уйти в глубокий кризис", – отметил он.Какулия также заявил, что в западной философской традиции закрепилась идея универсальных норм, однако различное понимание понятий "добро" и "вред" в разных культурах, по его словам, приводит к ценностным противоречиям и отсутствию единой системы этических ориентиров.По мнению Какулия, в условиях глобальной конкуренции и геополитического противостояния усиливается роль религии как объединяющего фактора для общества. Отдельно он подчеркнул, что в грузинском обществе существует серьезный внутренний раскол, связанный с различным восприятием ценностей и реальности.Он также сослался на классическую работу "Протестантская этика и дух капитализма", отметив, что в рамках этой концепции православие традиционно рассматривалось как менее благоприятное для развития индивидуализма и бизнеса по сравнению с протестантизмом и католицизмом.По словам Какулии, определенные различия между религиозными традициями и их влиянием на общественное развитие действительно существуют, однако ключевым фактором остается конечная цель общества.Он отметил, что если страна действительно возвращается к традиционным ценностям и ставит во главу угла духовные ориентиры, то необходимо отказаться от чрезмерно эгоистичных и исключительно материальных ожиданий в отношении жизни и общественного устройства.По его мнению, духовно-ценностный подход и ориентация на материальный индивидуализм не могут эффективно сосуществовать в одной модели общественного развития."Это вместе не получится. Поэтому это те большие вызовы, которые сейчас стоят перед новым Патриархом", – заявил Какулия.Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол 12 мая. Интронизация состоялась в Кафедральном патриаршем соборе Светицховели во Мцхета.

тбилиси

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, мцхета, роман какулия, политика, католикос-патриарх всея грузии шио iii, религия