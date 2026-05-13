Зурико Давиташвили стал лучшим игроком сезона во французской Лиге 2
В этом сезоне Давиташвили забил 14 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Грузинский полузащитник "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили признан лучшим игроком сезона французской Лиги 2.
Давиташвили стал победителем опроса, проведенного Французским национальным союзом профессионального футбола (UNFP).
"Отличный контроль мяча, выдающееся видение поля, превосходная реализация атак – в этом сезоне Зурико Давиташвили продемонстрировал идеальные навыки, благодаря которым он стал лучшим игроком лиги по результатам опроса UNFP. Поздравляем, Зурико!" – говорится в заявлении UNFP.
Кроме того, грузинский лидер "Сент-Этьена" был включен в символическую команду сезона Лиги 2.
За звание лучшего игрока боролись Мартин Адлен ("Труа"), Энцо Бардели ("Дюнкерк"), Тауфик Бентайеб ("Труа") и Джованни Версини ("По").
В этом сезоне Давиташвили забил 14 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах.
В начале сезона, после вылета команды в Лигу 2, Давиташвили не хотел оставаться в "Сент-Этьене", однако руководство клуба его не отпустило. Сейчас грузинский вингер является одним из лидеров "зеленых".
Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года. Ранее он выступал за французский "Бордо".