https://sputnik-georgia.ru/20260514/c-1-iyulya-v-gruzii-vvodyatsya-strogie-pravila-po-razvedeniyu-domashnikh-zhivotnykh-298643682.html

C 1 июля в Грузии вводятся строгие правила по разведению домашних животных

C 1 июля в Грузии вводятся строгие правила по разведению домашних животных

Sputnik Грузия

Согласно новому закону разведение в Грузии возможно только чистопородных животных, разведение любых метисных пород запрещено 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T23:13+0400

2026-05-14T23:13+0400

2026-05-14T23:44+0400

грузия

новости

общество

домашние животные

собаки

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23979/66/239796640_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_59fec8421f346efb791ef8e06bdd4567.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В Грузии с 1 июля 2026 года разведение кошек и собак будет возможно только при получении специального согласия от Агентства продовольствия. Согласно новому закону, вступающему в силу с 1 июля, разведение в Грузии возможно только чистопородных животных. Разведение любых метисных пород запрещено. Согласно новым правилам, владелец-заводчик породистого животного обязан обратиться за специальным разрешением на разведение животного, которое выдается на срок 2 года с возможным продлением на год. После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации/кастрации. При этом в законе прописаны четкий возраст для разведения самок и самцов кошек и собак. В частности, сводить самок собак возможно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Сведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено. При этом сводить животных для разведения запрещено более одного раз в год. По решению правительства, на три года с 1 июля также будет запрещено разведение пород потенциально высокого риска. По закону "собакой потенциально высокого риска" считается собака, которая, исходя из своих физических характеристик и/или несоответствующей дрессировки и поведения, может создать повышенную опасность для других животных или человека. Так, в Грузии будет запрещено разведение следующих пород собак: Также правительство ввело запрет на разведение пород, которых в Грузии чрезмерно много: Разведение остальных породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске на разведение от клуба. При этом владелец животного будет обязан регистрировать помет. Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, домашние животные, собаки