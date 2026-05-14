https://sputnik-georgia.ru/20260514/eksport-agroproduktsii-iz-gruzii-prevysil-polmilliarda-dollarov-298626041.html

Экспорт агропродукции из Грузии превысил полмиллиарда долларов

Экспорт агропродукции из Грузии превысил полмиллиарда долларов

Sputnik Грузия

Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T09:01+0400

2026-05-14T09:01+0400

2026-05-14T09:01+0400

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_c8bc24376a2c6d387ed5dcfea5aab9c9.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии в январе-апреле 2026 года составила 576,7 млн долларов США, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза страны. По данным ведомства, в январе-апреле 2025 года было вывезено агропродукции на сумму 507,7 млн долларов. Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки, орехи (первичные и переработанные) и черника. Увеличение экспорта в основном обусловлено ростом экспорта фундука (как первичного, так и переработанного), безалкогольных газированных напитков, минеральной и пресной воды, лаврового листа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости