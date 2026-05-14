Экспорт агропродукции из Грузии превысил полмиллиарда долларов
Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии в январе-апреле 2026 года составила 576,7 млн долларов США, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза страны. По данным ведомства, в январе-апреле 2025 года было вывезено агропродукции на сумму 507,7 млн долларов. Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки, орехи (первичные и переработанные) и черника. Увеличение экспорта в основном обусловлено ростом экспорта фундука (как первичного, так и переработанного), безалкогольных газированных напитков, минеральной и пресной воды, лаврового листа.
