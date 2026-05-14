Европейский бан на грузинские СМИ

Телеканалам "Имеди", "Рустави 2" и "Пос ТВ" не дали аккредитацию на освещение 135-й сессии Комитета министров Совета Европы в Кишиневе 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T13:10+0400

ТБИЛИСИ,14 мая — Sputnik. Лояльный к властям грузинский телеканал "Имеди", а также телеканалы "Рустави 2" и "Пост ТВ" получили отказ в аккредитации на освещение 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, где будет представлен и глава внешнеполитического ведомства Грузии. Кроме того, "Имеди" на год лишили аккредитации в Европарламенте, сообщает телеканал "Имеди".Сессия Комитета министров Совета Европы пройдет 15 мая 2026 года в Кишинёве, собрав делегации более чем из 50 стран.При этом в ответе МИД Молдовы не указывается, почему телеканалы получили отказ в аккредитации.Телекомпания "Имеди" обратилась и в Совет Европы с вопросом, планирует ли он изучить этот вопрос и считает ли данный шаг Молдовы нападением на независимую телекомпанию и препятствием ее деятельности, однако ответа не получила.Телекомпания "Имеди" также сообщила, что получила официальное письмо от Европарламента, согласно которому каналу запрещается деятельность в Европейском парламенте в течение одного года.По данным Европарламента, решение было основано на репортаже, вышедшем в программе "Неделя Имеди", и попытке побеседовать с Расой Юкнявичене.В Европарламенте действуют строгие правила аккредитации. Журналистам можно находиться только в местах, предназначенных для СМИ, а также необходимо соблюдать правила записи и фотографирования в Европейском парламенте.Телекомпания отмечает, что ей неясно, какое конкретно действие было сочтено несоответствующим правилам и соблюдение какого именно стандарта требовалось в данной ситуации."Принимая во внимание это обстоятельство, хотим выразить обеспокоенность соразмерностью принятого решения. Годичное ограничение представляет собой особенно строгую меру, которая существенно влияет на возможность СМИ освещать деятельность Европарламента", – говорится в сообщении.Телекомпания отмечает, что освещение деятельности Европарламента представляет собой вопрос высокого общественного интереса, а длительное ограничение доступа для журналистов влияет не только на деятельность конкретного СМИ, но и на возможность общества своевременно и полно получать информацию о работе европейских демократических институтов.Позже, польский евродепутат Кшиштоф Брейза заявил, что лишения аккредитации на год в Европарламенте для "Имеди", "Рустави 2" и "Пост ТВ" потребовал он и координатор его команды по восточной политике Элене Метревели с целью более твердо поддержать прозападное направление в Грузии.В Грузии решение Европарламента назвали неприемлемым. Председатель парламента Шалва Папуашвили назвал решение Европарламента попыткой закрыть в Грузии свободные СМИ.По его словам, это является продолжением санкций Великобритании. При этом спикер отметил, что подумает над введением новых правил аккредитации для журналистов.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти рассмотрят возможность внесения поправок в правила аккредитации в соответствии с нормами Европарламента. Он также отметил, что в свое время парламент подвергался критике со стороны Европарламента и грузинских НПО за введение значительно более мягких правил аккредитации для СМИ.Его риторику поддержал депутат правящей партии "Грузинская мечта", глава парламентского комитета по вопросам культуры Георгий Габуния, который заявил, что решение Европарламента является совершенно неприемлемым и, по его мнению, основано на "молдавских демократических стандартах". По его словам, это решение лишено аргументов и логики и направлено против свободы слова и свободных СМИ.В партии "Сила народа" сочли решение Европарламента и вовсе нелегитимным."У них нет никаких легитимных оснований запрещать этим каналам работать в какой-либо европейской институции. Если бы у них были какие-либо претензии, если бы имело место какое-либо реальное нарушение, они бы ни в коем случае не оставили этот предлог без внимания и обязательно использовали бы легальные правовые процедуры. Но поскольку этого у них нет, они прибегают к этому несправедливому запрету и напрямую нападают на демократию", – заявила депутат от партии Эка Сепашвили.В декабре 2025 года грузинские телекомпании "Имеди" и "PosTV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину либо подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости".В Грузии назвали введение санкций несправедливым и пообещали принять все меры для обеспечения нормальной работы СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

