Грузия продолжит давать гранты на обучение части студентов вузов
Поправки предполагают сохранение для студентов, поступивших в вузы до 2026 года, системы государственных грантов 14.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению поправок в закон "О высшем образовании Грузии", которые сохранят систему грантов для студентов, поступивших в вузы до 2025 года включительно.
Правительство Грузии приняло решение с 2026 года ввести новую систему финансирования студентов. В частности, студенты, поступившие в 2026 году и после в государственные вузы, будут учиться бесплатно.
Поправки предполагают сохранение для студентов, поступивших в вузы до 2026 года, системы государственных грантов – покрытие 30, 50 и 70% от стоимости обучения, вне зависимости от вуза.
В частности, согласно изменениям в закон "О высшем образовании", студенты, зачисленные до 17 декабря 2025 года, в переходный период до 2030-2031 учебного года сохранят уже полученное финансирование и получат возможность его улучшения.
"Представленное изменение полностью обеспечивает участие студентов в государственных грантовых конкурсах, пользование социальными программами, а также возможность получения финансирования иностранными гражданами в установленном порядке", – отмечается в законопроекте.
В стране функционируют 64 высших учебных заведения: 19 – государственных и 45 – частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси.