https://sputnik-georgia.ru/20260514/gruziya-prodolzhit-davat-granty-na-obuchenie-chasti-studentov-vuzov--298621002.html

Грузия продолжит давать гранты на обучение части студентов вузов

Грузия продолжит давать гранты на обучение части студентов вузов

Sputnik Грузия

Поправки предполагают сохранение для студентов, поступивших в вузы до 2026 года, системы государственных грантов 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T10:50+0400

2026-05-14T10:50+0400

2026-05-14T10:50+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

студенты

вузы грузии

образование

образование

реформа системы образования в грузии

образование в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22842/89/228428935_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_58416124b7c5f8817f93f1bf6a781030.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламентские комитеты приступили к рассмотрению поправок в закон "О высшем образовании Грузии", которые сохранят систему грантов для студентов, поступивших в вузы до 2025 года включительно. Правительство Грузии приняло решение с 2026 года ввести новую систему финансирования студентов. В частности, студенты, поступившие в 2026 году и после в государственные вузы, будут учиться бесплатно. Поправки предполагают сохранение для студентов, поступивших в вузы до 2026 года, системы государственных грантов – покрытие 30, 50 и 70% от стоимости обучения, вне зависимости от вуза. В частности, согласно изменениям в закон "О высшем образовании", студенты, зачисленные до 17 декабря 2025 года, в переходный период до 2030-2031 учебного года сохранят уже полученное финансирование и получат возможность его улучшения. В стране функционируют 64 высших учебных заведения: 19 – государственных и 45 – частных, при этом 64% из них расположены в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, студенты, вузы грузии, образование, образование, реформа системы образования в грузии, образование в грузии, система образования