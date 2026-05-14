https://sputnik-georgia.ru/20260514/igrok-mirovogo-klassa---liga-1-o-khviche-kvaratskheliya-298634968.html

Игрок мирового класса – Лига 1 о Хвиче Кварацхелия

Игрок мирового класса – Лига 1 о Хвиче Кварацхелия

Sputnik Грузия

Кварацхелия помог своему клубу "ПСЖ" выиграть очередной титул во французской Лиге 1 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T11:26+0400

2026-05-14T11:26+0400

2026-05-14T13:03+0400

спорт

грузия

новости

будапешт

франция

хвича кварацхелия

уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1d/298355806_0:399:1440:1209_1920x0_80_0_0_df548ea52be2a17af5a748a024468ac3.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Высший дивизион профессионального футбола Франции – Лига 1 – назвала вингера национальной сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Хвичу Кварацхелия футболистом "мирового класса". Вчера вечером "ПСЖ" играл против главного конкурента в чемпионской гонке "Лансом" и одолел соперника со счtтом 2:0, досрочно завоевав титул Лиги 1. На счету Кварацхелия первый и, по сути, ключевой гол в матче.Грузинский вингер еще лучше проявляет себя в розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА, где отметился голевыми передачами в семи матчах плей-офф подряд. В текущем розыгрыше Кварацхелия забил 10 голов и сделал шесть результативных передач, что стало лучшим результатом в его карьере. Клуб грузинского футболиста вышел в финал Лиги чемпионов, обойдя по сумме двух матчей мюнхенскую "Баварию", и сыграет за трофей с лондонским "Арсеналом". Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

будапешт

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, будапешт, франция, хвича кварацхелия, уефа