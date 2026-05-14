https://sputnik-georgia.ru/20260514/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-maya-2026-298608536.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 мая 2026

Какой сегодня церковный праздник: 14 мая 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 14 мая отмечают день памяти пророка Иеремии, благоверной царицы Тамары и монаха Ваты 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T01:01+0400

2026-05-14T01:01+0400

2026-05-14T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282520979_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_69af1b4ad324757da3452cdc2d4b9b2e.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк ИеремияПо церковному календарю 14 мая поминают пророка Иеремию, одного из четырех великих ветхозаветных пророков, жившего во второй половине VII – первой половине VI века до Рождества Христова.Будущий cвятой родился в семье священника Хелкии в городе Анафофа близ Иерусалима. На 15-м году жизни он был призван к пророческому служению и предсказывал на протяжении 23 лет, обличая евреев в отступлении от Истинного Бога и поклонении идолам, предвещая им бедствия и опустошительную войну.Пророчество сбылось при царе иудейском Седекии. Пришел Навуходоносор, разрушил и разграбил Иерусалим, избил народ, а остаток увел в плен. А пророк оплакивал бедствия своего отечества на развалинах Иерусалима.Вскоре среди оставшихся иудеев возникли междоусобные столкновения. Годолия, наместник Навуходоносора, был убит, и евреи, боясь вавилонского гнева, решили бежать в Египет. Иеремия предсказывал, что кара настигнет их и в Египте. Но иудеи не послушались пророка и ушли в Египет, взяв насильно его с собой.Иудеи убили пророка, когда он стал предсказывать, что царь вавилонский опустошит землю египетскую и уничтожит поселившихся в ней иудеев. Предсказание святого в том же году исполнилось.Иеремия глубоко скорбел о грехах и беззакониях израильтян, поэтому в церковном предании он назван "плачущим пророком". Пророк написал книгу "Пророчеств", книгу "Плач" о разрушении Иерусалима и Послание. Он также предсказал предательство Иуды, что указано в Евангелии от Матфея.Тамара ВеликаяПо церковному календарю 14 мая поминают благоверную царицу Грузии Тамару Великую.Происходила будущая святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством. Время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.Проявила себя царица и как выдающийся полководец. Она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в 1213 году.Вата ПерсианинПо церковному календарю 14 мая поминают монаха Вату, жившего в IV веке. Происходил будущий святой из Персии, где и подвизался в одном из монастырей. Во время гонений персидским царем на христиан, мученик за исповедание Христовой веры был убит в городе Низивии.ИмениныПо церковному календарю 14 мая именины отмечают Тамара, Нина, Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий и Макар.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников