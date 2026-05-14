Куда пропали российские телеканалы из кабельного вещания в Тбилиси – ответ Магтиком

Отключены "Первый канал", "РТР Планета", "Россия – Культура", "РенТВ", "НТВ Мир" и "Пятница" 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T14:51+0400

ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Вернутся ли в будущем отключенные российские телеканалы на кабельном телевидении, на данный момент не известно, но вместо них добавлены новые российские телеканалы, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии крупнейшего телекоммуникационного оператора в Грузии MagtiCom. С апреля пользователи в Грузии жалуются, что есть перебои или полное отключение вещания основных российских информационных телеканалов на платформах кабельного и интернет-телевидения, включая Magticom. В самих провайдерах сетей заявляли, что отключение – временное, трансляция возобновится в ближайшие дни.Как заявили Sputnik, раньше причина отключения была в технических неполадках, но по какой причине каналы отключены на данный момент, сказать не могут. "Абоненты говорят, что у них нет российских каналов, но это не так. Старые, отключенные, заменены новыми телеканалами, но их они не устраивают, поэтому они не признают те, которые включены взамен. Разумеется, сегодня у Магти есть российские каналы. Например, канал "Перец", – отметили на горячей линии. В частности, отключены "Первый канал", "РТР Планета", "Россия – Культура", "РенТВ", "НТВ Мир" и "Пятница". На экране выводится настроечная таблица.

