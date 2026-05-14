https://sputnik-georgia.ru/20260514/kuda-propali-rossiyskie-telekanaly-iz-kabelnogo-veschaniya-v-tbilisi--otvet-magtikom-298637560.html
Куда пропали российские телеканалы из кабельного вещания в Тбилиси – ответ Магтиком
Куда пропали российские телеканалы из кабельного вещания в Тбилиси – ответ Магтиком
Sputnik Грузия
Отключены "Первый канал", "РТР Планета", "Россия – Культура", "РенТВ", "НТВ Мир" и "Пятница" 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T14:51+0400
2026-05-14T14:51+0400
2026-05-14T14:51+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
россия
компания "магтиком"
сми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0e/298637386_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_2459d8221c160ae92c2493842dce8699.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Вернутся ли в будущем отключенные российские телеканалы на кабельном телевидении, на данный момент не известно, но вместо них добавлены новые российские телеканалы, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии крупнейшего телекоммуникационного оператора в Грузии MagtiCom. С апреля пользователи в Грузии жалуются, что есть перебои или полное отключение вещания основных российских информационных телеканалов на платформах кабельного и интернет-телевидения, включая Magticom. В самих провайдерах сетей заявляли, что отключение – временное, трансляция возобновится в ближайшие дни.Как заявили Sputnik, раньше причина отключения была в технических неполадках, но по какой причине каналы отключены на данный момент, сказать не могут. "Абоненты говорят, что у них нет российских каналов, но это не так. Старые, отключенные, заменены новыми телеканалами, но их они не устраивают, поэтому они не признают те, которые включены взамен. Разумеется, сегодня у Магти есть российские каналы. Например, канал "Перец", – отметили на горячей линии. В частности, отключены "Первый канал", "РТР Планета", "Россия – Культура", "РенТВ", "НТВ Мир" и "Пятница". На экран выводится настроечная таблица.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/0e/298637386_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_b3767bdc0c95dcf3b03a2189642c9158.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, россия, компания "магтиком", сми
грузия, новости, общество, тбилиси, россия, компания "магтиком", сми
Куда пропали российские телеканалы из кабельного вещания в Тбилиси – ответ Магтиком
Отключены "Первый канал", "РТР Планета", "Россия – Культура", "РенТВ", "НТВ Мир" и "Пятница"
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Вернутся ли в будущем отключенные российские телеканалы на кабельном телевидении, на данный момент не известно, но вместо них добавлены новые российские телеканалы, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии крупнейшего телекоммуникационного оператора в Грузии MagtiCom.
С апреля пользователи в Грузии жалуются, что есть перебои или полное отключение вещания основных российских информационных телеканалов на платформах кабельного и интернет-телевидения, включая Magticom. В самих провайдерах сетей заявляли, что отключение – временное, трансляция возобновится в ближайшие дни.
"Вообще, телеканалы меняются. Отключены определенные российские каналы, но взамен включены новые, также российские. У нас нет точной информации, вернутся ли старые каналы", – заявила собеседница агентства.
Как заявили Sputnik, раньше причина отключения была в технических неполадках, но по какой причине каналы отключены на данный момент, сказать не могут.
"Абоненты говорят, что у них нет российских каналов, но это не так. Старые, отключенные, заменены новыми телеканалами, но их они не устраивают, поэтому они не признают те, которые включены взамен. Разумеется, сегодня у Магти есть российские каналы. Например, канал "Перец", – отметили на горячей линии.
В частности, отключены "Первый канал", "РТР Планета", "Россия – Культура", "РенТВ", "НТВ Мир" и "Пятница". На экран выводится настроечная таблица.