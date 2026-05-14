Полянский: каждый удар Киева западным оружием приближает к точке невозврата

Россия считает, что поставки Западом вооружений на Украину мешают урегулированию ситуации, вовлекая в конфликт страны НАТО 14.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-14T19:41+0400

ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Каждая новая поставка оружия на Украину и каждый удар Киева западным оружием по территории РФ делают ситуацию все ближе к точке невозврата, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.Постпред России также сказал, что об этом не стоит забывать европейцам, находящимся в "безрассудном милитаристском и русофобском угаре, который охватил почти весь Старый континент".Полянский подчеркнул, что РФ предупреждает о последствиях таких действий.Российская сторона считает, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекая в конфликт страны НАТО и являясь "игрой с огнем". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для РФ.Вовлечение БерлинаНа постсовете ОБСЕ Полянский также заявил, что организуемое совместное немецко-украинское производство беспилотников свидетельствует о прямом вовлечении Берлина в военное противостояние.Ранее 11 мая главы МО Германии и Украины запустили двухстороннюю программу Brave Germany в целях развития оборонных технологий. Также Берлин и Киев договорились наладить выпуск дальнобойных БПЛА, которые смогут поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров."Это не просто помощь – это прямое вовлечение Германии в военное противостояние", – подчеркнул российский дипломат.По его словам, с учетом размещения в странах ЕС оборонных производств Украины, предоставления воздушного пространства для украинских дронов очевидно, что РФ воюет со всем блоком НАТО, а не Украиной.Наступательные сценарииПолянский также добавил, что одновременно усиливается милитаризация Европы, наблюдается ее ускоренная подготовка к войне с РФ. В подтверждение постпред сказал о планах Франции и Польши отработать условное применение тактического ядерного оружия по объектам на территории России и Беларуси в ходе совместных учений над Балтикой."Это прямая демонстрация наступательных замыслов", – подчеркнул дипломат.Кроме того, крупнейшие в текущем году учения НАТО "Весенний шторм-2026" проходят сейчас на юго-востоке Эстонии рядом с российской границей."12 тысяч солдат, переброска бригады из Великобритании, боевая авиация и ударные дроны – все это наступательные сценарии", – заключил Полянский.

