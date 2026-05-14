Полянский: каждый удар Киева западным оружием приближает к точке невозврата
Россия считает, что поставки Западом вооружений на Украину мешают урегулированию ситуации, вовлекая в конфликт страны НАТО
2026-05-14T18:22+0400
18:22 14.05.2026 (обновлено: 19:41 14.05.2026)
Россия считает, что поставки Западом вооружений на Украину мешают урегулированию ситуации, вовлекая в конфликт страны НАТО
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Каждая новая поставка оружия на Украину и каждый удар Киева западным оружием по территории РФ делают ситуацию все ближе к точке невозврата, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Каждая новая поставка оружия киевскому режиму, каждое враждебное действие против нас на море, каждый удар по российской территории западным оружием приближает нас к точке невозврата", – отметил дипломат на постсовете ОБСЕ.
Постпред России также сказал, что об этом не стоит забывать европейцам, находящимся в "безрассудном милитаристском и русофобском угаре, который охватил почти весь Старый континент".
Полянский подчеркнул, что РФ предупреждает о последствиях таких действий.
Российская сторона считает, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекая в конфликт страны НАТО и являясь "игрой с огнем". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для РФ.
На постсовете ОБСЕ Полянский также заявил, что организуемое совместное немецко-украинское производство беспилотников свидетельствует о прямом вовлечении Берлина в военное противостояние.
Ранее 11 мая главы МО Германии и Украины запустили двухстороннюю программу Brave Germany в целях развития оборонных технологий. Также Берлин и Киев договорились наладить выпуск дальнобойных БПЛА, которые смогут поражать цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров.
"Это не просто помощь – это прямое вовлечение Германии в военное противостояние", – подчеркнул российский дипломат.
По его словам, с учетом размещения в странах ЕС оборонных производств Украины, предоставления воздушного пространства для украинских дронов очевидно, что РФ воюет со всем блоком НАТО, а не Украиной.
Полянский также добавил, что одновременно усиливается милитаризация Европы, наблюдается ее ускоренная подготовка к войне с РФ. В подтверждение постпред сказал о планах Франции и Польши отработать условное применение тактического ядерного оружия по объектам на территории России и Беларуси в ходе совместных учений над Балтикой.
"Это прямая демонстрация наступательных замыслов", – подчеркнул дипломат.
Кроме того, крупнейшие в текущем году учения НАТО "Весенний шторм-2026" проходят сейчас на юго-востоке Эстонии рядом с российской границей.
"12 тысяч солдат, переброска бригады из Великобритании, боевая авиация и ударные дроны – все это наступательные сценарии", – заключил Полянский.