Рубио: только США могут быть посредником для урегулирования на Украине

Российская сторона неоднократно говорила о своей готовности к поиску путей урегулирования украинского конфликта

2026-05-14T18:32+0400

ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Только Вашингтон способен быть посредником для урегулирования по Украине, однако если имеются другие желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.По словам госсекретаря, США надеются, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования конфликта.Рубио также полагает, что на восстановление Украины после завершения конфликта потребуется не менее двух десятилетий.Москва не раз говорила о готовности пойти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске.Американский лидер Дональд Трамп также ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку по украинскому урегулированию. Как подчеркнул президент США, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с российским лидером Владимиром Путиным.С начала года делегации России и Украины при посредничестве США провели три раунда переговоров.В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал паузу в переговорах, отметив, что у США "много других дел". При этом он подчеркнул, что Москва готова к новому раунду диалога, как только будут определены место и время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

