Рубио: только США могут быть посредником для урегулирования на Украине
Российская сторона неоднократно говорила о своей готовности к поиску путей урегулирования украинского конфликта 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T12:24+0400
12:24 14.05.2026 (обновлено: 18:32 14.05.2026)
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Только Вашингтон способен быть посредником для урегулирования по Украине, однако если имеются другие желающие помочь достижению мира, то они должны попытаться, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Думаю, мы – единственная в мире страна, способная на это. Если кто-то еще хочет попробовать, пусть попробуют. Но обе стороны продолжают говорить нам, что в конечном счете только мы способны это сделать", – сказал он каналу Fox News.
По словам госсекретаря, США надеются, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования конфликта.
Рубио также полагает, что на восстановление Украины после завершения конфликта потребуется не менее двух десятилетий.
Москва не раз говорила о готовности пойти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами России и США на саммите на Аляске.
Американский лидер Дональд Трамп также ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку по украинскому урегулированию. Как подчеркнул президент США, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с российским лидером Владимиром Путиным.
С начала года делегации России и Украины при посредничестве США провели три раунда переговоров.
В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал паузу в переговорах, отметив, что у США "много других дел". При этом он подчеркнул, что Москва готова к новому раунду диалога, как только будут определены место и время.