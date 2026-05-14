Трагедия на востоке Грузии: ДТП унесло жизни семи человек
Легковой автомобиль в селе Бирлики Гардабанского района на полной скорости врезался в дерево 14.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-14T11:36+0400
11:36 14.05.2026 (обновлено: 13:04 14.05.2026)
ТБИЛИСИ, 14 мая – Sputnik. Авария в районе Гардабани на востоке Грузии унесла жизни пяти человек на месте, еще двое скончались в больнице от полученных травм, сообщает телеканал "Регион Ньюс".
По данным телеканала, легковой автомобиль, в котором находились шесть человек, в селе Бирлики Гардабанского района на полной скорости врезался в дерево.
На месте аварии работают эксперты, которым предстоит установить причину ДТП.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть двух или более человек".