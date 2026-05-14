Царица Тамар: одна из самых почитаемых правителей Грузии - видео

Грузия 14 мая отмечает праздник Тамароба – день царицы Тамар. Период ее царствования называют "золотым веком" в истории Грузии.

Царица Тамар – единственная женщина в истории страны, которая правила ей единолично. В XII веке она объединила Грузию, расширив ее границы, способствовала распространению христианства по всей стране.Царица смягчила налоги, освободила церкви и монастыри от податей и оброков. В 1194-1204 годах армия Тамар отразила несколько нападений турок и заняла Южную Армению.Расцвет грузинской культуры и науки тоже пришелся на век правления Тамар, в стране активно строили новые мосты и дороги. Годы ее правления принесли Грузии мир, развитие и господство почти над всем Южным Кавказом.Из уважения к ней в Грузии Тамар прозвали царём, а не царицей. За свои заслуги перед страной и христианством она причислена к лику святых.

Новости

