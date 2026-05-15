https://sputnik-georgia.ru/20260515/borba-s-opolznyami-v-gruzii-novye-dannye-298647142.html
Борьба с оползнями в Грузии: новые данные
Борьба с оползнями в Грузии: новые данные
Sputnik Грузия
Была проведена оценка устойчивости 4 008 домов в 2 131 населенном пункте 15.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-15T19:51+0400
2026-05-15T19:51+0400
2026-05-15T19:51+0400
грузия
новости
общество
аджария
тбилиси
шови
оползень в шови
оползень
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/13/291476042_0:28:417:263_1920x0_80_0_0_dba2f3106c10e83229c7827441b0e9d6.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Системы геологического мониторинга в 2025 году были установлены на 18 локациях с высокой вероятностью схода оползней и селей, говорится в отчете Национального агентства защиты окружающей среды.Станции раннего предупреждения катастроф собирают данные об изменениях в зоне наблюдения и позволяют прогнозировать опасные процессы в случае их медленного развития.Кроме того, агентство закупило еще 11 автономных станций, монтаж которых планируется в первой половине 2026 года.Также, по данным агентства, на основании обращений муниципалитетов и граждан проводится проверка потенциальных угроз на местах.В частности, в 2025 году была проведена оценка устойчивости 4 008 домов в 2 131 населенном пункте, а также выданы рекомендации по безопасности.В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек.Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии называют климатические изменения.В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата.Ее запустило правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
аджария
тбилиси
шови
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/13/291476042_46:0:417:278_1920x0_80_0_0_72180ad2d98b10e058defb516d338c23.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, аджария, тбилиси, шови, оползень в шови, оползень
грузия, новости, общество, аджария, тбилиси, шови, оползень в шови, оползень
Борьба с оползнями в Грузии: новые данные
Была проведена оценка устойчивости 4 008 домов в 2 131 населенном пункте
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Системы геологического мониторинга в 2025 году были установлены на 18 локациях с высокой вероятностью схода оползней и селей, говорится в отчете Национального агентства защиты окружающей среды.
Станции раннего предупреждения катастроф собирают данные об изменениях в зоне наблюдения и позволяют прогнозировать опасные процессы в случае их медленного развития.
Кроме того, агентство закупило еще 11 автономных станций, монтаж которых планируется в первой половине 2026 года.
Также, по данным агентства, на основании обращений муниципалитетов и граждан проводится проверка потенциальных угроз на местах.
В частности, в 2025 году была проведена оценка устойчивости 4 008 домов в 2 131 населенном пункте, а также выданы рекомендации по безопасности.
В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек.
Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии называют климатические изменения.
В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата.
Ее запустило правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.
Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.