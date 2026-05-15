Борьба с оползнями в Грузии: новые данные

Была проведена оценка устойчивости 4 008 домов в 2 131 населенном пункте 15.05.2026

2026-05-15T19:51+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Системы геологического мониторинга в 2025 году были установлены на 18 локациях с высокой вероятностью схода оползней и селей, говорится в отчете Национального агентства защиты окружающей среды.Станции раннего предупреждения катастроф собирают данные об изменениях в зоне наблюдения и позволяют прогнозировать опасные процессы в случае их медленного развития.Кроме того, агентство закупило еще 11 автономных станций, монтаж которых планируется в первой половине 2026 года.Также, по данным агентства, на основании обращений муниципалитетов и граждан проводится проверка потенциальных угроз на местах.В частности, в 2025 году была проведена оценка устойчивости 4 008 домов в 2 131 населенном пункте, а также выданы рекомендации по безопасности.В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. 6 и 7 февраля 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек.Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии называют климатические изменения.В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата.Ее запустило правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

