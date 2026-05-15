Фальшивомонетчики в Грузии предпочитают сбывать доллары

Всего в 2025 году на проверку в Нацбанк поступило 6 573 купюры различного номинала, из которых фальшивыми оказались 2 967 15.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии в 2025 году при проверке сомнительных банкнот выявил, что большинство фальшивых банкнот поступают в долларах. Деньги на проверку Национального банка отправляют как микрофинансовые организации, так и обменные пункты, правоохранительные органы и сами люди. По данным Нацбанка, в лари чаще всего подделывают купюры номиналом 100 и 50 лари, а реже всего купюры номиналом 5 и 10 лари. При этом число фальшивых купюр национальной валюты в 2025 году сократилось на 10,7% по сравнению с 2024 годом, а вот число фальшивых долларовых купюр за аналогичный период выросло на 8,9%. Как работают правила в Грузии Обнаружив фальшивую или подозрительную купюру, представитель финансового сектора обязан без какой-либо компенсации владельцу банкнот забрать деньги для их дальнейшей экспертизы. Что касается любого другого лица, оказывающего услугу, то в случае обнаружения поддельного или подозрительного денежного знака они обязаны в процессе расчетов объяснить владельцу, что денежный знак может быть поддельным и для соответствующего реагирования позвонить в Центр управления общественной безопасностью 112. Представитель правоохранительного органа, в свою очередь, отреагирует в соответствии с действующим законодательством.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

