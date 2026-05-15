Фальшивомонетчики в Грузии предпочитают сбывать доллары
Всего в 2025 году на проверку в Нацбанк поступило 6 573 купюры различного номинала, из которых фальшивыми оказались 2 967
2026-05-15T11:58+0400
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии в 2025 году при проверке сомнительных банкнот выявил, что большинство фальшивых банкнот поступают в долларах.
Деньги на проверку Национального банка отправляют как микрофинансовые организации, так и обменные пункты, правоохранительные органы и сами люди.
Всего в 2025 году на проверку в Нацбанк поступило 6 573 купюры различного номинала, из которых фальшивыми оказались 2 967. При этом из общего числа фальшивых купюр, 2 014 долларовых купюр, 687 – лари, 123 – евро, остальные фальшивые купюры были деньгами разных стран.
По данным Нацбанка, в лари чаще всего подделывают купюры номиналом 100 и 50 лари, а реже всего купюры номиналом 5 и 10 лари.
При этом число фальшивых купюр национальной валюты в 2025 году сократилось на 10,7% по сравнению с 2024 годом, а вот число фальшивых долларовых купюр за аналогичный период выросло на 8,9%.
Как работают правила в Грузии
Обнаружив фальшивую или подозрительную купюру, представитель финансового сектора обязан без какой-либо компенсации владельцу банкнот забрать деньги для их дальнейшей экспертизы.
Что касается любого другого лица, оказывающего услугу, то в случае обнаружения поддельного или подозрительного денежного знака они обязаны в процессе расчетов объяснить владельцу, что денежный знак может быть поддельным и для соответствующего реагирования позвонить в Центр управления общественной безопасностью 112.
Представитель правоохранительного органа, в свою очередь, отреагирует в соответствии с действующим законодательством.