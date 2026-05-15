Грузия подняла вопрос аккредитации своих СМИ на Комитете министров Совета Европы
Глава МИД Мака Бочоришвили заявила, что избирательность в продвижении демократии и свободы слова подрывает и то, и другое 15.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-15T15:51+0400
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Интерпретирование свободы СМИ по принципу избирательности вызывает тревогу, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Кишинёве на 135-й сессии Комитета министров Совета Европы.
Лояльный к властям грузинский телеканал "Имеди", а также телеканалы "Рустави 2" и "PosTV" получили отказ в аккредитации на освещение 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, проходящей 15 мая в Кишинёве, где Грузию представляет министр иностранных дел Мака Бочоришвили.
"Сегодня журналистам трех разных телеканалов Грузии, желавшим освещать нашу встречу, было отказано во въезде в Молдову и в осуществлении профессиональной деятельности. Вызывает тревогу, когда свобода слова и свобода СМИ интерпретируются по принципу избирательности", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, критика Грузии стала для некоторых самым привлекательным занятием.
"Критика является естественной частью демократии, но, когда политические цели ставятся выше фактов, это служит не укреплению демократии, а разрушению доверия. Лицемерие – сокрушаться об "отступлении демократии" и в то же время поощрять те радикальные силы, которые отказываются от выборов. Утверждать о "поддержке грузинского народа" и в то же время демонстрировать отчуждение от правительства, избранного грузинским народом. Говорить о верховенстве закона и одновременно искать пути обхода правосудия и закона", – отметила Бочоришвили.
По словам Бочоришвили, Грузия по-прежнему привержена политике мирного и всеобъемлющего урегулирования конфликтов и делает все для поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе.
"Мы хорошо знаем цену войны и понимаем, что мир – это не только отсутствие военной эскалации, но и ответственность перед своим народом, регионом и общим европейским будущим", – отметила Мака Бочоришвили.
Сессия Комитета министров Совета Европы проходит 15 мая в Кишинёве, собрав делегации более чем из 50 стран.
В рамках сессии министры обсудят защиту демократии от внешнего вмешательства, манипуляции информацией, давление на выборы и кризис европейского мультилатерализма.
Отдельное внимание будет уделено так называемому "Новому демократическому пакту для Европы" – инициативе генсека Совета Европы Алена Берсе, направленной на укрепление демократических институтов на континенте.