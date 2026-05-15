Грузия подняла вопрос аккредитации своих СМИ на Комитете министров Совета Европы

Глава МИД Мака Бочоришвили заявила, что избирательность в продвижении демократии и свободы слова подрывает и то, и другое 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T15:51+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Интерпретирование свободы СМИ по принципу избирательности вызывает тревогу, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Кишинёве на 135-й сессии Комитета министров Совета Европы.Лояльный к властям грузинский телеканал "Имеди", а также телеканалы "Рустави 2" и "PosTV" получили отказ в аккредитации на освещение 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, проходящей 15 мая в Кишинёве, где Грузию представляет министр иностранных дел Мака Бочоришвили.По ее словам, критика Грузии стала для некоторых самым привлекательным занятием.По словам Бочоришвили, Грузия по-прежнему привержена политике мирного и всеобъемлющего урегулирования конфликтов и делает все для поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе.Сессия Комитета министров Совета Европы проходит 15 мая в Кишинёве, собрав делегации более чем из 50 стран.В рамках сессии министры обсудят защиту демократии от внешнего вмешательства, манипуляции информацией, давление на выборы и кризис европейского мультилатерализма.Отдельное внимание будет уделено так называемому "Новому демократическому пакту для Европы" – инициативе генсека Совета Европы Алена Берсе, направленной на укрепление демократических институтов на континенте.

