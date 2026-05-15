Какой сегодня церковный праздник: 15 мая 2026

По православному церковному календарю 15 мая отмечают день памяти мучеников Еспера, Зои, Кириака и Феодула 15.05.2026, Sputnik Грузия

По церковному календарю 15 мая также поминают святителя Афанасия и равноапостольного Бориса Болгарского. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Еспер, Зоя, Кириак и ФеодулПо церковному календарю 15 мая поминают мучеников Еспера, его супругу Зою и их сыновей Кириака и Феодула, пострадавших за веру во II веке при императоре Адриане (117-138).Еспер и Зоя, принявшие христианство в детстве, были рабами знатного римлянина Катулла, жившего в городе Атталии (Малая Азия). Своих детей они также воспитали в глубокой вере.Как-то Катулл послал Еспера по делам в Тритонию. Воспользовавшись отсутствием отца, Кириак и Феодул решили бежать, не желая постоянно общаться с язычниками, однако мать сыновей на побег не благословила.Братья, получив благословение матери на открытое исповедание веры, явившись к хозяину, объявили себя христианами. Катулл, удивившись заявлению рабов, отправил их к отцу вместе с матерью, надеясь, что родители убедят их отречься.Когда родился сын Катулла, в доме устроили праздник в честь богини Фортуны и раздали всем рабам еду с господского стола, в том числе идоложертвенное вино и мясо. Христиане к еде не притронулись, бросив мясо собакам, а вино, вылив на землю.Узнав об этом, хозяин разгневался и велел наказать неучтивых рабов. После жестоких пыток всех четырех бросили в раскаленную печь. По преданию в это время было слышно ангельское пение, прославляющее подвиг мучеников.Афанасий ВеликийПо церковному календарю 15 мая поминают святителя Афанасия Великого, епископа Александрийского, защитника православной церкви.Родился будущий святой в самом конце III века. С детства Афанасий полюбил церковное богослужение и, подражая увиденному, совершал со всей точностью церковную службу, играя со своими сверстниками. Он "назначал" их священниками и диаконами, а сам, подобно епископу, крестил на берегу моря детей из языческих семей в случае их согласия.Однажды игру мальчиков увидел Патриарх Александрийский, Александр, и спустя годы рукоположил Афанасия в сан диакона, который, став ярым защитником православия, осуждал арианскую ересь, сторонники которой считали, что Спаситель не единосущен Богу-Отцу.После смерти патриарха Александра он был избран первосвятителем Александрийской церкви, а 326 году рукоположен в епископа.Святитель, возглавив Александрийскую церковь, продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились его осуждения. В 336-м его отправили в изгнание в Трир. Афанасий возвратился из ссылки после смерти императора Константина.Несмотря на двадцатилетние гонения и преследования еретиков, святитель продолжал неотступно отстаивать чистоту православия и обличать еретиков, против которых написал много посланий и богословских трактатов.Александрийской церковью Афанасий Великий управлял вплоть до своей блаженной кончины в мае 373 года.Борис БолгарскийПо церковному календарю 15 мая поминают благоверного и равноапостольного царя Бориса Болгарского, правившего во второй половине IX века.Первые годы правления были очень сложные – частые войны с соседними народами, голод и мор довели Болгарию до бедственного положения. Правитель спасение языческой страны видел в ее просвещении христианством.Борис принял крещение в 865 году с именем Михаил – вместе с царем крестилась его дружина, а затем и весь народ. Болгария на многие века стала светильником православия, который не угасал даже в Темные века османского владычества.Царь на склоне лет добровольно отрекся от престола в пользу сыновей Владимира и Симеона и удалился в монастырь, где молился за болгарскую державу до самой своей кончины. Скончался святой в 907-м.ИмениныПо церковному календарю 15 мая именины отмечают Зоя, Афанасий, Глеб, Давид, Борис, Михаил, Иван и Роман.Материал подготовлен на основе открытых источников

