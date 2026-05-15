Кремль: визит Путина в Китай состоится в скором времени

В повестке визита будут вопросы, касающиеся двусторонних отношений, торгово-экономического взаимодействия и международных событий 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T18:24+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Визит российского президента Владимира Путина в Китай состоится в скором времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Представитель Кремля подтвердил журналистам, что визит российского лидера в КНР состоится совсем скоро.Он также отметил, что вскоре Кремль официально объявит сроки этого визита.Что касается повестки визита Путина в Китай, то, по словам Пескова, она понятна."Прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов... Конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня", – проинформировал пресс-секретарь президента.Кроме того, он отметил, что российско-китайские отношения имеют очень много измерений, в том числе гуманитарные вопросы, образование и высокие технологии.

