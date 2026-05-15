Медиа-скандал: власти Грузии заявили о давлении на СМИ из Европы
Некоторые европейские политики стремятся ограничить свободу слова грузинских СМИ и заставить их транслировать нужные идеи 15.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-15T13:51+0400
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" раскритиковали решение европейских структур отказать в аккредитации ряду грузинских телеканалов, назвав произошедшее попыткой ограничить доступ к альтернативным мнениям. Лояльный к властям грузинский телеканал "Имеди", а также телеканалы "Рустави 2" и "PosTV" получили отказ в аккредитации на освещение 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, где Грузию будет представлять глава МИД Мака Бочоришвили. Кроме того, "Имеди" на год лишили аккредитации в Европарламенте. Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани, в свою очередь, заявила, что информация все равно будет доведена до общества, несмотря на ограничения в отношении отдельных СМИ. Еще один представитель парламентского большинства, Давид Матикашвили, заявил, что подобные решения свидетельствуют о стремлении добиться единой информационной линии. По данным Европарламента, решение о лишении "Имеди" аккредитации на год было связано с репортажем программы "Неделя Имеди" и попыткой журналистов побеседовать с литовским евродепутатом Расой Юкнявичене, которая известна резкой критикой нынешних властей Грузии. В телекомпании заявили, что после официального предупреждения, полученного 22 апреля, редакция обратилась в соответствующую службу с просьбой разъяснить, какие именно правила были нарушены, однако ответа не получила. Там также отметили, что освещение деятельности Европарламента представляет высокий общественный интерес, а ограничение доступа влияет не только на работу конкретного СМИ, но и на возможность общества получать информацию о деятельности европейских институтов. Позже польский евродепутат Кшиштоф Брейза заявил, что именно он и координатор его команды по восточной политике Элене Метревели добивались лишения аккредитации для "Имеди", "Рустави 2" и "PosTV", чтобы, по его словам, тверже поддержать прозападный курс Грузии. В Грузии решение Европарламента назвали неприемлемым. Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что речь идет о попытке закрыть свободные СМИ в стране. По его словам, это стало продолжением санкций Великобритании. В декабре 2025 года телекомпании "Имеди" и "PosTV" подпали под санкции Великобритании за распространение, как утверждала британская сторона, вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине. В Грузии эти меры назвали несправедливыми и пообещали обеспечить нормальную работу СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
