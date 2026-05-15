https://sputnik-georgia.ru/20260515/minobrazovaniya-gruzii-obyavit-novyy-tender-na-poshiv-shkolnoy-formy-298648795.html
Минобразования Грузии объявит новый тендер на пошив школьной формы
Минобразования Грузии объявит новый тендер на пошив школьной формы
Sputnik Грузия
Министерство срочно ищет новые компании, которые смогут своевременно сшить необходимое количество школьной формы 15.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-15T17:51+0400
2026-05-15T17:51+0400
2026-05-15T17:51+0400
грузия
новости
общество
школа
образование
министерство образования и науки грузии
образование
образование в грузии
реформа системы образования в грузии
система образования
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0f/298128899_0:78:1644:1003_1920x0_80_0_0_1f32e18af6bfbd3bee83d5b6313f3cc8.png
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Новое исследование рынка с целью закупки школьной формы будет объявлено в Грузии в ближайшие дни, так как компания, до этого предложившая самую низкую цену за пошив формы, отказалась от участия в тендере, говорится в заявлении Министерства образования, науки и молодежи Грузии. По данным ведомства, 3 апреля 2026 года ООО "Образовательные ресурсы" Минобразования объявило исследование для определения ориентировочной стоимости закупки 1 801 000 единиц школьной формы для учащихся начальной ступени публичных школ на 2026-2027 учебный год. Объявленная правительством "Грузинской мечты" реформа системы школьного образования получила в основном позитивный общественный отклик. Ее частью является введение всеобщей школьной формы уже с 2026/2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/0f/298128899_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_e163633609c85a8fe7f9b422e3dedf1d.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, школа, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования
грузия, новости, общество, школа, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования
Минобразования Грузии объявит новый тендер на пошив школьной формы
Министерство срочно ищет новые компании, которые смогут своевременно сшить необходимое количество школьной формы
ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Новое исследование рынка с целью закупки школьной формы будет объявлено в Грузии в ближайшие дни, так как компания, до этого предложившая самую низкую цену за пошив формы, отказалась от участия в тендере, говорится в заявлении Министерства образования, науки и молодежи Грузии.
По данным ведомства, 3 апреля 2026 года ООО "Образовательные ресурсы" Минобразования объявило исследование для определения ориентировочной стоимости закупки 1 801 000 единиц школьной формы для учащихся начальной ступени публичных школ на 2026-2027 учебный год.
"В процессе исследования рынка 14 мая 2026 года компания, представившая самую низкую цену, не смогла удовлетворить требованиям, предусмотренным исследованием рынка, и отказалась от участия в процедуре закупок", – говорится в заявлении.
Объявленная правительством "Грузинской мечты" реформа системы школьного образования получила в основном позитивный общественный отклик. Ее частью является введение всеобщей школьной формы уже с 2026/2027 учебного года для учеников начальной школы – с первого по шестой класс включительно.