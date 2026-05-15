https://sputnik-georgia.ru/20260515/novyy-etap-razvitiya-tsementnogo-zavoda-na-vostoke-gruzii--bolshoy-proekt-298661984.html
Новый этап развития цементного завода на востоке Грузии – большой проект
Новый этап развития цементного завода на востоке Грузии – большой проект
Sputnik Грузия
После введения эксплуатации предприятий Грузия станет полностью самодостаточной, заявил премьер 15.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-15T19:20+0400
2026-05-15T19:20+0400
2026-05-15T19:50+0400
грузия
экономика
новости
рустави
ираклий кобахидзе
цемент
инвестиции
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24426/93/244269301_0:113:2049:1265_1920x0_80_0_0_ce89abd104012ace4a3e1a1c4bf9b50d.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинская компания "Ханивелл Цемент" расширяет ассортимент производства благодаря новым технологиям и превратится в современный завод, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Общая стоимость нового инвестиционного проекта "Ханивелл Цемент" составляет 70 млн долларов США, он предусматривает строительство современной технологической линии по производству клинкера и помолу цемента. В рамках проекта годовое производство клинкера увеличится на 400 000 тонн и в общей сложности достигнет 2 миллионов тонн. Параллельно строится новая линия помола цемента, в результате чего годовое производство цемента достигнет 2,7 миллиона тонн. Ввод в эксплуатацию обоих заводов планируется с 2028 года. По его словам, это станет продолжением традиции, которая началась в 1926 году со строительства первого завода в Каспи. "Эта вековая история производства грузинского цемента является неотъемлемой частью индустриального развития нашей страны", - отметил Кобахидзе. По его словам, после введения эксплуатации предприятий Грузия станет полностью самодостаточной. Он отметил, что предприятие будет оснащено в соответствии с новейшими экологическими стандартами, что сведет к минимуму воздействие на окружающую среду и внедрит современные, зеленые принципы производства. "Ханивел Цемент" является новым брендом компании "Хайдельбергцемент Джорджия". Компания управляет заводами полного цикла производства цемента в Каспи и Рустави, цементной мельницей в Поти, двумя предприятиями по производству инертных материалов, цементным терминалом в Супсе и 17 бетонными заводами по всей Грузии. "Ханивел Цемент" является единственным производителем клинкера в Грузии. В компании работает около 1200 сотрудников, и она дополнительно способствует трудоустройству более 5000 человек в качестве подрядчиков и субподрядчиков. "Компания Хайдельбергцемент Джорджия работает в Грузии с 2006 года и является безусловным лидером рынка цемента и бетона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24426/93/244269301_105:0:1942:1378_1920x0_80_0_0_ab5f8ae946b81cca60ccafc908ae8de8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, рустави, ираклий кобахидзе, цемент, инвестиции
грузия, экономика, новости, рустави, ираклий кобахидзе, цемент, инвестиции
Новый этап развития цементного завода на востоке Грузии – большой проект
19:20 15.05.2026 (обновлено: 19:50 15.05.2026)
После введения эксплуатации предприятий Грузия станет полностью самодостаточной, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинская компания "Ханивелл Цемент" расширяет ассортимент производства благодаря новым технологиям и превратится в современный завод, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Общая стоимость нового инвестиционного проекта "Ханивелл Цемент" составляет 70 млн долларов США, он предусматривает строительство современной технологической линии по производству клинкера и помолу цемента. В рамках проекта годовое производство клинкера увеличится на 400 000 тонн и в общей сложности достигнет 2 миллионов тонн. Параллельно строится новая линия помола цемента, в результате чего годовое производство цемента достигнет 2,7 миллиона тонн. Ввод в эксплуатацию обоих заводов планируется с 2028 года.
"Я рад, что сегодня Каспийский цементный завод "Ханивелл Цемент" переходит на новый этап развития. Начинается реализация проекта стоимостью 70 миллионов долларов США, который ляжет в основу совершенно новой, современной технологической линии по производству цемента", - сказал Кобахидзе.
По его словам, это станет продолжением традиции, которая началась в 1926 году со строительства первого завода в Каспи.
"Эта вековая история производства грузинского цемента является неотъемлемой частью индустриального развития нашей страны", - отметил Кобахидзе.
По его словам, после введения эксплуатации предприятий Грузия станет полностью самодостаточной.
"Мы будем бесперебойно снабжать крупнейшие инфраструктурные и девелоперские стройки собственными ресурсами, без зависимости от импорта", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что предприятие будет оснащено в соответствии с новейшими экологическими стандартами, что сведет к минимуму воздействие на окружающую среду и внедрит современные, зеленые принципы производства.
"Ханивел Цемент" является новым брендом компании "Хайдельбергцемент Джорджия".
Компания управляет заводами полного цикла производства цемента в Каспи и Рустави, цементной мельницей в Поти, двумя предприятиями по производству инертных материалов, цементным терминалом в Супсе и 17 бетонными заводами по всей Грузии.
"Ханивел Цемент" является единственным производителем клинкера в Грузии.
В компании работает около 1200 сотрудников, и она дополнительно способствует трудоустройству более 5000 человек в качестве подрядчиков и субподрядчиков.
"Компания Хайдельбергцемент Джорджия работает в Грузии с 2006 года и является безусловным лидером рынка цемента и бетона.