Новый этап развития цементного завода на востоке Грузии – большой проект

После введения эксплуатации предприятий Грузия станет полностью самодостаточной, заявил премьер 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T19:20+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинская компания "Ханивелл Цемент" расширяет ассортимент производства благодаря новым технологиям и превратится в современный завод, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Общая стоимость нового инвестиционного проекта "Ханивелл Цемент" составляет 70 млн долларов США, он предусматривает строительство современной технологической линии по производству клинкера и помолу цемента. В рамках проекта годовое производство клинкера увеличится на 400 000 тонн и в общей сложности достигнет 2 миллионов тонн. Параллельно строится новая линия помола цемента, в результате чего годовое производство цемента достигнет 2,7 миллиона тонн. Ввод в эксплуатацию обоих заводов планируется с 2028 года. По его словам, это станет продолжением традиции, которая началась в 1926 году со строительства первого завода в Каспи. "Эта вековая история производства грузинского цемента является неотъемлемой частью индустриального развития нашей страны", - отметил Кобахидзе. По его словам, после введения эксплуатации предприятий Грузия станет полностью самодостаточной. Он отметил, что предприятие будет оснащено в соответствии с новейшими экологическими стандартами, что сведет к минимуму воздействие на окружающую среду и внедрит современные, зеленые принципы производства. "Ханивел Цемент" является новым брендом компании "Хайдельбергцемент Джорджия". Компания управляет заводами полного цикла производства цемента в Каспи и Рустави, цементной мельницей в Поти, двумя предприятиями по производству инертных материалов, цементным терминалом в Супсе и 17 бетонными заводами по всей Грузии. "Ханивел Цемент" является единственным производителем клинкера в Грузии. В компании работает около 1200 сотрудников, и она дополнительно способствует трудоустройству более 5000 человек в качестве подрядчиков и субподрядчиков. "Компания Хайдельбергцемент Джорджия работает в Грузии с 2006 года и является безусловным лидером рынка цемента и бетона.

