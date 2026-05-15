https://sputnik-georgia.ru/20260515/oppozitsiya-ozvuchila-svoi-trebovaniya-po-vyboram-v-gruzii-298651854.html
Оппозиция озвучила свои требования по выборам в Грузии
Оппозиция озвучила свои требования по выборам в Грузии
Sputnik Грузия
Без фундаментальных изменений в избирательном процессе "альянс оппозиции" не видит смысла в каких-либо выборах в Грузии 15.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-15T16:51+0400
2026-05-15T16:51+0400
2026-05-15T16:51+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
единое национальное движение
европейская грузия
выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_df2fb8ed928cb7b3e424f4d4d6f21802.jpg
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Разрешение голосования за рубежом, введение паритета в избирательных комиссиях, ужесточение верификации избирателей и нейтральные суды – таковы требования "Альянса оппозиции" по изменению избирательного законодательства.Ближайшие парламентские выборы в Грузии запланированы на 2028 год. Главным новшеством станет запрет голосования для избирателей, находящихся за пределами страны.По мнению оппозиции, только изменение избирательной системы сможет обеспечить в Грузии проведение справедливых и свободных выборов.Еще одним требованием является возвращение возможности голосования для граждан, проживающих за пределами Грузии.Также "Альянс оппозиции" требует ужесточить процесс верификации избирателей, открыть списки избирателей и обнародовать данные об их участии в выборах, а также установить аппараты распознавания лиц на избирательных участках и пригласить международную компанию для аудита избирательного процесса.Кроме того, "Альянс оппозиции" требует создания специальных судебных коллегий для рассмотрения судебных споров, связанных с выборами. Судьи в коллегии должны отбираться на основании соглашения всех участников выборов.Предположительно, эти требования будут озвучены на акции оппозиции 26 мая.Однако, как заявил представитель партии "Коалиция за перемены" Тенго Тевзадзе, прежде чем говорить о справедливых и свободных выборах, необходимо освободить политических заключенных, прекратить политически мотивированные уголовные дела и отменить ряд законов, которые оппозиция называет "репрессивными"."Репрессивными законами" оппозиция называет ужесточение правил проведения акций протеста, закон об "иноагентах" и грантах, уголовное и административное наказание за оскорбление чиновников, а также ужесточение правил работы СМИ.Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не собираются менять избирательное законодательство."Что касается парламентских выборов 2028 года, то эти выборы пройдут в соответствии с действующим сегодня законодательством. Я это всем обещаю. Сегодняшнее законодательство абсолютно соответствует международным стандартам", – отметил премьер."Альянс оппозиции" Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_76:0:725:487_1920x0_80_0_0_61e5638a9fc72a36441d69aa597ef85a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, европейская грузия, выборы
политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, европейская грузия, выборы
Оппозиция озвучила свои требования по выборам в Грузии
Без фундаментальных изменений в избирательном процессе "альянс оппозиции" не видит смысла в каких-либо выборах в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Разрешение голосования за рубежом, введение паритета в избирательных комиссиях, ужесточение верификации избирателей и нейтральные суды – таковы требования "Альянса оппозиции" по изменению избирательного законодательства.
Ближайшие парламентские выборы в Грузии запланированы на 2028 год. Главным новшеством станет запрет голосования для избирателей, находящихся за пределами страны.
По мнению оппозиции, только изменение избирательной системы сможет обеспечить в Грузии проведение справедливых и свободных выборов.
Среди требований оппозиционных партий – формирование избирательных комиссий по результатам выборов 2020 и 2024 годов. Таким образом, в избирательных комиссиях окажутся не только оппозиционные партии, работающие в парламенте нынешнего созыва, но и большая часть оппозиционных партий, в том числе "Единое национальное движение", "Гирчи", "Лело" и другие.
Еще одним требованием является возвращение возможности голосования для граждан, проживающих за пределами Грузии.
Также "Альянс оппозиции" требует ужесточить процесс верификации избирателей, открыть списки избирателей и обнародовать данные об их участии в выборах, а также установить аппараты распознавания лиц на избирательных участках и пригласить международную компанию для аудита избирательного процесса.
Кроме того, "Альянс оппозиции" требует создания специальных судебных коллегий для рассмотрения судебных споров, связанных с выборами. Судьи в коллегии должны отбираться на основании соглашения всех участников выборов.
Предположительно, эти требования будут озвучены на акции оппозиции 26 мая.
Однако, как заявил представитель партии "Коалиция за перемены" Тенго Тевзадзе, прежде чем говорить о справедливых и свободных выборах, необходимо освободить политических заключенных, прекратить политически мотивированные уголовные дела и отменить ряд законов, которые оппозиция называет "репрессивными".
"Репрессивными законами" оппозиция называет ужесточение правил проведения акций протеста, закон об "иноагентах" и грантах, уголовное и административное наказание за оскорбление чиновников, а также ужесточение правил работы СМИ.
Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не собираются менять избирательное законодательство.
"Что касается парламентских выборов 2028 года, то эти выборы пройдут в соответствии с действующим сегодня законодательством. Я это всем обещаю. Сегодняшнее законодательство абсолютно соответствует международным стандартам", – отметил премьер.
Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.
В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".
По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.
В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.
Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.