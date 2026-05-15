https://sputnik-georgia.ru/20260515/oppozitsiya-ozvuchila-svoi-trebovaniya-po-vyboram-v-gruzii-298651854.html

Оппозиция озвучила свои требования по выборам в Грузии

Оппозиция озвучила свои требования по выборам в Грузии

Sputnik Грузия

Без фундаментальных изменений в избирательном процессе "альянс оппозиции" не видит смысла в каких-либо выборах в Грузии 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T16:51+0400

2026-05-15T16:51+0400

2026-05-15T16:51+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

единое национальное движение

европейская грузия

выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_df2fb8ed928cb7b3e424f4d4d6f21802.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Разрешение голосования за рубежом, введение паритета в избирательных комиссиях, ужесточение верификации избирателей и нейтральные суды – таковы требования "Альянса оппозиции" по изменению избирательного законодательства.Ближайшие парламентские выборы в Грузии запланированы на 2028 год. Главным новшеством станет запрет голосования для избирателей, находящихся за пределами страны.По мнению оппозиции, только изменение избирательной системы сможет обеспечить в Грузии проведение справедливых и свободных выборов.Еще одним требованием является возвращение возможности голосования для граждан, проживающих за пределами Грузии.Также "Альянс оппозиции" требует ужесточить процесс верификации избирателей, открыть списки избирателей и обнародовать данные об их участии в выборах, а также установить аппараты распознавания лиц на избирательных участках и пригласить международную компанию для аудита избирательного процесса.Кроме того, "Альянс оппозиции" требует создания специальных судебных коллегий для рассмотрения судебных споров, связанных с выборами. Судьи в коллегии должны отбираться на основании соглашения всех участников выборов.Предположительно, эти требования будут озвучены на акции оппозиции 26 мая.Однако, как заявил представитель партии "Коалиция за перемены" Тенго Тевзадзе, прежде чем говорить о справедливых и свободных выборах, необходимо освободить политических заключенных, прекратить политически мотивированные уголовные дела и отменить ряд законов, которые оппозиция называет "репрессивными"."Репрессивными законами" оппозиция называет ужесточение правил проведения акций протеста, закон об "иноагентах" и грантах, уголовное и административное наказание за оскорбление чиновников, а также ужесточение правил работы СМИ.Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии не собираются менять избирательное законодательство."Что касается парламентских выборов 2028 года, то эти выборы пройдут в соответствии с действующим сегодня законодательством. Я это всем обещаю. Сегодняшнее законодательство абсолютно соответствует международным стандартам", – отметил премьер."Альянс оппозиции" Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости.В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, единое национальное движение, европейская грузия, выборы