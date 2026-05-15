От московского храма до патриаршего престола: духовные мосты Илии II и Шио III
15:11 15.05.2026 (обновлено: 15:51 15.05.2026)
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeНиколоз Мжаванадзе в храме Святого Георгия Победоносца в Москве
Колумнист Sputnik Грузия, председатель "Объединения правозащитников" Грузии, генеральный директор информагентства "Тао Ньюс" Николоз Мжаванадзе рассказал о том, каким "причалом утешения" является для грузин храм Георгия Победоносца в Москве, в которой три года служил Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III.
В самом сердце Москвы, на Большой Грузинской улице, под номером 13, стоит храм, который для каждого грузина является чем-то большим, чем просто памятник архитектуры XVIII века. Храм Святого Георгия Победоносца – это подворье Грузинской православной церкви, единственный остров грузинской духовности в российской столице. Здесь, по соглашению между двумя патриархатами, службы звучат на двух языках, объединяя диаспору и сохраняя ее идентичность.
Для меня, как и для моих соотечественников, этот прекрасный храм стал домом вдали от родины. Я нахожусь в России уже восемь месяцев и с нетерпением жду воскресенья, спешу в храм, чтобы услышать родную речь и принять участие в грузинском богослужении.
Под руководством настоятеля, отца Феодора Кречетова и представителя Грузинской патриархии, отца Мирона Кантеладзе, здесь создана уникальная атмосфера – "мост", соединяющий верующих с Богом и покинутым домом.
Сегодня этот храм обрел еще большую значимость для прихожан, которые с теплотой вспоминают период с октября 2001 по 18 августа 2003 года, когда здесь служил Местоблюститель Патриаршего престола (а ныне избранный Патриарх) Шио III.
Именно из Москвы началось его стремительное иерархическое восхождение.
Еще до его избрания Патриархом я слышал много хорошего о деятельности Шио III в Москве. В российской столице его вспоминают с теплотой и любовью. Грузины здесь были очень рады, потому что именно из Москвы началось его восхождение по иерархической лестнице. После Москвы он был избран епископом Сенакской и Чхоротской епархий.
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeПатриарх Шио III и чтец Георгий Изория в храме Святого Георгия в Москве (2002 год)
До того, как начать официальное служение, он часто бывал в Москве, навещая больного отца. Позже, решив продолжить образование в Свято-Тихоновском богословском институте, он был рукоположен в священники именно для службы в храме Святого Георгия.
"Отец Шио нес в себе дух умиротворения и огромной любви", – вспоминает настоятель, отец Феодор. – "Он относился к молитве с глубочайшей ответственностью".
Георгий Изория, нынешний чтец, а в те годы алтарник храма, добавил важный штрих к портрету нового патриарха Грузии.
"В отличие от предыдущих периодов, в храме Святого Герогия не было конфликтов и противостояний. Шио III сумел сплотить приход в Москве, превратив его в "единый кулак". Он старался быть утешением для каждого грузина. Он часто протягивал руку помощи нуждающимся христианам. Он никогда не отказывал в помощи, лично посещал тяжелобольных на дому, причащал их.
Несмотря на высокий авторитет в Москве, его сердце всегда тянулось к Грузии. В 2003 году по его собственной просьбе он был возвращен на родину и возглавил Сенакскую и Чхороцкую епархию.
Прихожане грузинского храма в Москве, а также проживающие здесь грузины, проводят параллель между Католикосом-Патриархом Илией II, и его преемником Шио III. Их объединяет не только сан, но и жизненный путь.
Оба получили духовное образование в России и начинали свой церковный путь в России, оба в свое время добровольно приняли решение вернуться в Грузию, чтобы посвятить себя служению своему народу, для обоих отношения между Россией и Грузией были и остаются важным краеугольным камнем.
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeПротоиерей Федор Кречетов — настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах (Москва)
Сегодня грузинская паства в России и на родине выражает надежду: как и Илия II, Патриарх Шио III станет тем самым "духовным мостом", который поможет сохранить единство веры и традиций.
Отношения между патриархатами двух стран часто становились единственной связующей нитью в самые сложные исторические периоды, они многовековые и образцовые. Доказательством этого является искренняя радость, которую избрание патриарха Шио III вызвало у патриарха России, о чем говорится в письме, которое он направил патриарху Шио.
В своем письме глава РПЦ отметил, что избрание Шио III стало источником "светлой пасхальной радости" для верующих, разделяющих духовную связь с Грузией, которую он назвал "уделом Пресвятой Богородицы".
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeХрам Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах (Москва)
"Молюсь, чтобы, Богу содействующу, в вашем первосвятительском служении обрели достойное продолжение традиции братского общения, сложившиеся при ваших досточтимых предшественниках, особенно при почитаемом во всем православном мире приснопамятном святейшем и блаженнейшем католикосе-патриархе всея Грузии Илии II", – подчеркнул патриарх Кирилл.
Храм на Большой Грузинской продолжает свою работу. Здесь действует воскресная школа, проводятся культурные вечера. Но теперь, проходя мимо алтаря, прихожане знают: здесь когда-то молился человек, на чьи плечи сегодня возложена судьба всей Грузинской церкви.
Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции