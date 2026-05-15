Планируется новая реформа государственного строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Реформа направлена на укрепление строительного сектора, повышение финансовой устойчивости государственных проектов 15.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-15T18:51+0400

ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Изменения в законодательные нормы, регулирующие государственные строительные проекты, обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр инфраструктуры Реваз Сохадзе с представителями строительных компаний и коммерческих банков.Как отмечает администрация правительства, целью поправок является улучшение процесса реализации инфраструктурных проектов, снижение рисков приостановки проектов и создание более устойчивой и ответственной среды в строительном секторе.В частности, изменения запланированы в закон "О государственных закупках" и строительный регламент.Реформа, по данным администрации правительства, направлена на укрепление строительного сектора, повышение финансовой устойчивости государственных проектов и установление более высоких стандартов ответственности и прозрачности в системе государственных закупок.В рамках изменений увеличивается лимит непредвиденных расходов, обновляются цены на строительные материалы и механизмы, а также будет внедрен механизм индексации, который в случае изменения цен в ходе реализации проектов обеспечит частичную корректировку стоимости договора.Реформа также предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса: станет возможным объединение опыта претендента и его субподрядчика в государственных тендерах, что даст компаниям возможность более активно участвовать в крупных проектах.Параллельно ужесточаются механизмы ответственности и контроля: ограничивается участие в тендерах с нереалистично низкими ценами, а механизм черного списка расширяется, в результате чего компании и лица, связанные с финансовыми или коррупционными преступлениями, могут быть дисквалифицированы из государственных тендеров.Министерство инфраструктуры не раз поднимало вопрос поздней сдачи объектов, строящихся на государственные деньги, и заявляло, что основной проблемой при строительстве является несоблюдение установленных сроков выполнения работ, перегрузка компаний-контракторов, а также неточности в проектной документации.В ответ на претензии строительные компании делали акцент на удорожании материалов и проблемах, связанных с участием в тендерах.

